瑪麗醫院引入器官護養系統　移植「邊緣心臟」救人　成亞洲首例

本港輪候心臟移植人數持續上升，惟去年全年只得8宗移植手術。瑪麗醫院早前引入器官護養系統（Organ Car System、OCS），成功將一個「邊緣心臟」移植至一名患擴張型心肌病的女士，成為亞洲首宗成功手術，受贈者經換心後重獲新生，康復情況良好，最快月中出院。OCS猶如一個迷你人工心肺機，維持心臟跳動及灌注血液和所需物質，將以往不能用於移植的「邊緣心臟」救活病人，瑪麗醫院期望未來可額外增多3至5宗移植手術，甚至支援亞洲其他城市，救活更多心臟病患者。

換心團隊早前以器官護養系統，將一個「邊緣心臟」移植至心臟病患者，是亞洲首宗成功個案。（歐嘉樂攝）

4月首次使用新儀器

瑪麗醫院今年4月進行一項心臟移植手術，首次用上OCS儀哭，心臟捐贈者是一名55歲中風死亡病人，其心臟冠狀動脈狹窄程度高於50%，在國際指標上屬於「邊緣心臟」的捐贈者。而受贈者是一名年約50歲的女性，她患有原發性擴張型心肌病，2016年診斷為雙心室衰竭，今年3月因突發心室頻脈而昏厥，心臟超聲波顯示心臟嚴重衰竭，需依賴雙種類強心藥。

團隊當日清晨出發往摘取捐贈者心臟，首次使用OCS支援心臟，當日中午送抵瑪麗醫院後觀察，經評估後決定於下午進行移植，總支援時間前後合共為4小16分；心臟移植和搭橋手術當晚完成，心臟離開身體總時間為6小時45分。

換心團隊成功將一個「邊緣心臟」移植至心臟病患者。（瑪麗醫院提供圖片）

盼額外多3至5宗移植

瑪麗心胸外科部門主管區永谷醫生表示，病人術後首天心臟功能良好且清醒，翌日可拔除呼吸機和進食，第四日已可落床步行，現於葛量洪醫院接受康復治療，心臟功能和維生指數良好，預計最快本月中出院。區指出，換心團隊在2018年到美國受訓，估計每年可以額外多3至5宗心臟移植手術，甚至可以支援更遠距離心肺器官運送，增加亞洲城市多邊合作，「用盡每一個器官。」

醫生：難忘要金睛火眼望實

首次使用OCS運送心臟，團隊都感到十分難忘，最擔心稍一出錯會令心臟報廢。瑪麗心臟暨胸肺麻醉科部門主管鄭斯毅醫生憶述，雖然團隊都經過訓練，但當日仍有點緊張，「我哋每一刻都望實個儀器，當救護車駛經斜路就扶住，因為心臟唔可以打斜，一定要托住」。而葛量洪醫院心臟內科顧問醫生范瑜茵醫生就坦言，全程要「金睛火眼」望實維生指數，確保心臟保持良好狀態。

每部約250萬元 可提升心臟狀況

現時瑪麗有一部OCS，價值約250萬元，由非牟利慈善團體「關心您的心」租予使用， 另有5套獨立心臟容器，每套約50萬元，現時尚餘4套。與傳統以冰箱冷凍保存比較，心臟經冷藏後心跳停止，存放時間較短；相反OCS能將心臟保持34度溫度，心臟仍然跳動，會有血液灌注，儀器會偵察心臟的維生指數，讓醫護按情況輸入藥物，提升「邊緣心臟」生理狀況，以救活心臟病人。