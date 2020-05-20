新冠肺炎｜教大推生命教育深造班　疫境中網絡開堂　可學分轉移

香港教育大學宗教教育與心靈教育中心今年推出針對香港小學教師的生命教育深造課程，以全日整段時間給假制，進行5個星期的課程。因疫情關係，今年課程最後以網上授課方式進行，除了主講老師之外，亦會邀請校外人士前來分享生命故事，從而促進教師對生命教育的理解。成功修畢課程的學員，若再報讀教大研究生課程，可以申請最多9分的學分轉移。

受新冠肺炎疫情影響，原本定於1月底開展的「香港生命教育—小學教師深造班」，最終改在4月20日開始，並且使用ZOOM程式網上進行。今年度共有16個學員修讀，均為小學教師。他們需要在5個星期時間內，以全日整段時間給假制修讀課程。

課程由上午9時30分開始，一直進行到下午4時30分，學員除了聽堂之外，並會交流、修改彼此設計出來的教學方案，互相啟發。

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課程邀請不同人士分享 借力打力

除了聽教授講解外，教大宗教教育與心靈教育中心亦有請校外人物進行生命教育分享，本年度則請來中華基督教會傳道人劉冬青來分享他的生命故事。劉年少時曾加入黑社會，兩度鋃鐺入獄，後來改邪歸正，在擔任傳道人之前，更在本港的中學擔任輔導員，陪伴學生成長。

教大宗教教育與心靈教育中心項目經理江浩民表示，過往兼讀制亦會請一些人士前來分享自己的經歷，希望以這些人士不同的生命遭遇，觸動長期在學校工作的教師，以生命影響生命，「生命教育有時需要『借力打力』，我哋藉唔同人嘅例子，令學員受到啟發。」

教大宗教教育與心靈教育中心總監李子建表示，除了教師培訓外，教大亦一直提供到校支援，協助中小學規劃和實踐生命教育。此外，更與學校建構文化氛圍，因應校情及學生特質，以體驗式活動、訓育輔導、班級經營等多元化模式，培養學生的全人發展。