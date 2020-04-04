【校園天地】三水同鄉會禤景榮學校Zoom世界　英語活動課不休止

復課日子一再推遲，不少學校紛紛加入網上教學行列，大家都各出奇招，上載教學短片、供下載列印的工作紙、網上練習等等也是常見措施。而三水同鄉會禤景榮學校就嘗試以Zoom為日常所有科目作網上實時授課，李小寶校長應為實時授課是大勢所趨，更有效率跟進學生學習進度和重建學生有規律的生活。網上實時授課漸漸普及，不過未受中小學全面應用，有些學校只作早會及集會用途，有些學校只在中英數這些術科初作嘗試，要在全校各級和全部科目推行實時視像教學其實是個大挑戰，無論老師、學生還是家長都花上巨大的心力和努力。

三水同鄉會禤景榮學校精益求精的精神，希望盡力還原學生本應享用到的課堂和計劃，因此除了中、英、數、體育、音樂等常規課堂可以Zoom上課，還有增設特別課堂，有由外籍老師授課的英語活動課，校外言語治療師的言語治療課，補底拔尖班，全級一起上的德育課等等。

(三水同鄉會禤景榮學校圖片)

本校參與了由教育局推行的PLP-R/W計劃（英語閱讀及寫作課程），這是由外籍老師負責教授的特別課堂，計劃是希望透過圖書教學及多樣化的學習活動，從而提升學生英文閱讀能力及發展他們寫作能力和興趣。停課其間，我們當然不可讓如此有益的計劃停下來，於是學校也把它搬到Zoom繼續進行！除此之外，學校還特意安排另外多名外籍英語老師為學生進行一對二或小組實時英語會話課程及閱讀課程。網上實時英語拔尖班成效顯著，相比平日在學校的課堂，同學仔更願意和外籍老師交流，多說多聽下口音也改善許多。

言語治療師亦表示她可能是全港首位為學生進行實時言語治療課的學校治療師。家長表示更可籍此看到小朋友平日的上課情況，自己也可從旁偷師，學一兩招和小朋友加強訓練。

此外，學校有就已定立的「個別學習計劃」為個別特殊需要學生的提供視像學習支援課，根據停課前的安排，在網上繼續訓練。

（內容由三水同鄉會禤景榮學校提供）

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