新冠肺炎｜再現本地感染個案　口罩價格續跌　藥房：短期內不入貨

新冠肺炎疫情持續，本港昨日新增一宗初步確診的本地感染個案，患者居梨木樹邨，是一名66歲婦人。 儘管如此，市面「搶口罩潮」漸退，動輒200元一盒的天價不再。記者走訪荃灣多間藥房，發現一盒成人口罩的價格維持在110元至140元之間，鮮有150元以上的價格。有藥房現時僅剩中童口罩，職員更明言暫時不再入貨；亦有藥房老闆仍有不少餘貨待沽，因此加送一包嬰兒紙巾促銷。

創世藥房門口仍擺放不少口罩。（袁澍攝）

比起過往有新增個案，市面就搶購口罩的熱潮不同。今日記者走訪荃灣多個藥房，口罩幾乎無人問津，多間藥房老闆指不會因為有新增本地個案就再入貨口罩。

健安西藥房僅剩數盒中童口罩，50個售價170元，而成人口罩已經沒了蹤影。詢問工作人員得知，口罩售價一直在跌，銷量也不及從前，「暫時都唔入貨住，等價錢穩定先算。」

潮盛藥房的工作人員表示現時一盒口罩的利潤只有幾元錢。（袁澍攝）

藥房：每盒口罩賺幾蚊

有藥房的門口仍擺放不少口罩，惟成人口罩價格已回落至140元50個。工作人員表示，價格比最初跌了不少，「賣曬再入貨，賣唔曬就唔入住先。」另一間藥房的工作人員黃先生則表示，現時口罩的利潤大不如前，惟入貨價錢未有太大變化，一盒口罩「只能賺幾蚊，都唔會入貨住，除非真係跌到正常價錢。」

亦有藥房的門口仍豎起「口罩牆」，售價大約120元50個。老闆余先生表示早前入了不少貨，現時銷情不佳，會搭送一包價值10元的嬰兒紙巾做促銷。