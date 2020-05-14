新冠肺炎│梁子超：確診個案或佔真實個案十分一　應擴大社區篩檢

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港「零本地感染」斷纜。昨日（13日）新增三宗個案，包括兩宗本地個案，患者是住在梨木樹邨的66歲女病人，與其不同住的5歲孫女，據悉女病人丈夫亦初步確診。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，已確診個案數目或只是真實個案的十分之一，「即係雷達下未發現嘅個案可能係十倍。」對於28日無本地感染代表疫情受控的說法，梁子超直言不設實際。他解釋， 見不到個案亦不代表疫情不存在，當局反而應擴大社區篩檢。

▼梨木樹邨婦人及家人確診▼

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醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，本港新增兩宗源頭不明的本地感染個案，反映已確診個案數目或只是真實個案的十分之一，「即係雷達下未發現嘅個案可能係十倍」。他指出，海外回港人士接受家居檢疫安排不太穩妥，如非漏水不漏，病毒始終有機會流入社區。

對於「28日無本地感染」代表疫情受控的說法，梁子超直言不設實際。他稱，見不到個案亦不代表疫情不存在。當局反而應擴大社區篩檢，倘長時間無發現本地個案，代表本地傳播已受控。

梁子超又說，66歲女患者病毒量較高，即使另外六名接觸者暫時測試結果呈陰性，但不排除之後會「陰轉陽」。他表示，家庭傳播是預期之內，不需特別擔心家庭群組爆發，因為容易追蹤，問題是病毒會否透過家庭群組散播到社區。

他指出，現時每日仍有人從疫區回港，病毒不可能不存在，控制疫情需靠市民的衞生意識，「香港係做得幾好」。他又說，明白大家有抗疫疲勞，但若疫情再爆發只會再收緊抗疫措施，呼籲市民仍要戴口罩及做好清潔等。

至於復課安排，梁子超認為，未來幾日需觀察是否有有個案持續出現，兩、三周後的計劃不用太朝令夕改。至於粵港澳三地正研究同步豁免特定人士強制檢疫，梁志超表示，若本港繼續有社區爆發個案，相信對方不會隨便放寬。