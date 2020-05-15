監警會今日發表《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告，當中亦有獨立篇章審視8.31太子站事件。監警會認同警方封站決定，認為能有效阻止「暴力示威者」逃走及協助警方拘捕行動，同時能防止站外示威者進入車站「搶犯」，要求港鐵安排特別列車押送被捕人亦是「審慎和明智的決定」。 當晚警方進入太子站月台及列車被外界批評使用過度武力，報告未有評論是否屬實，但指有警員向救護員稱站內無傷者是提供不正確資訊。監警會亦認為「8.31打死人」是謠言，但批評警方、消防處、醫管局和港鐵反應緩慢，延至10日後才闢謠，認為警方若能率先駁斥可阻止謠言在網上湧現，以及其後每月的「紀念活動」和示威衝突。

【監警會報告】6.12中信大廈險人踩人 促警檢討用催淚彈策略

【監警會報告】四情報預示7.21元朗事件 警知白衣人聚集無變陣

【監警會報告】認同警8.31封太子站 反應慢難阻「有人死亡」傳言

【監警會報告】新屋嶺不適合臨時羈留 求醫、會見律師紀錄不齊全

▼監警會報告8.31太子站章節▼

+ 102 + 101 + 100

去年8月31日，全港各區發生都有示威活動，監警會報告指出，當晚10時許，有示威者在港鐵旺角站內破壞，部份示威者在警方趕抵前逃往太子站，其後脫下黑色衣服及裝備，換上其他顏色衣服，裝扮成一般乘客，而太子站月台及列車都有不同政見人士發生爭執。

用列車運被捕人到荔枝角站是審慎和明智

監警會認同警方封鎖太子站做法，能有效阻止示威者離開車站，亦能防止街上的示威者入車站「搶犯」、襲警及進一步破壞車站，關閉出口「似乎屬合理的決定」。至於警方要求港鐵安排特別列車，接送被捕人前往荔枝角站，是審慎和明智的決定，避免警車和救護車被困路面令被捕人士延誤治療。

8月31日晚，太子站發生嚴重衝突，警方向車廂內發射胡椒噴霧，在車內的人求饒。（余俊亮攝）

警指成功識別暴力示威者裝扮普通乘客

對於外界批評警方在車廂內使用過度武力，監警會引述警方解釋，行動目的是制止打鬥，根據警方觀察及專業判斷，「成功識別」裝扮成普通乘客並散佈在港鐵月台各處和車廂內的暴力示威者，其間亦有暴力示威者用雨傘及利器襲警，警方需用「所需的最低程度武力」制服和拘捕。監警會未有評論警方是否有使用過度武力，僅指警員需要根據其知識，以及對警隊指引的理解，自行作出斷，「並對自己的行為負責。」

▼8.31太子站▼

+ 9 + 8 + 7

警方與消防溝通協調不奏效

就警隊被指阻撓救護員入車站救治傷者，報告指出，駐守車站B1及E出入口的兩名警員曾向救護員表示車站內無人受傷，經警方協調及確保車站安全後，兩批救護員分別在到場16及14分鐘後方能進入車站。報告認為理想做法是救護員到埗後即獲准許入內，至於警員報稱無人受傷是「提供了不正確資訊」。縱使警方西九龍指揮中心有一名救護員駐守，方便兩部門溝通，而總區指揮及控制中心亦透過線電話與消防保持溝通，但事件顯示警方與消防的溝通及協調並不奏效。

+ 2

各部門闢謠反應緩慢

8.31事件後網上流傳警方打死人謠言，其後引發每個月的紀念活動及示威衝突。報告認為，警方、消防處、醫管局和港鐵在反駁毫無根據的主張時反應緩慢，事發後10日才舉行聯合記者會指出傳言不實是太遲，如果警方在最初階段迅速採取行動，並率先舉行聯合新聞發布會駁斥，可能有機會阻止謠言在網上湧現。

報告建議警方檢討內部及與其他部門在大型行動中的協調工作，特別是涉及關閉場所入口，並制定程序和指揮架構，以便有效溝通和協調工作；同時提升警隊工作透明度，防範揣測和傳言，亦應加強宣傳和公眾教育，讓公眾認識處理失踪者及死者的程序。