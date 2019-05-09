【1984・專題導讀】《1984》出版70周年　看奧威爾筆下的極權世界

1948年，英國小說家喬治．奧威爾（George Orwell）創作了反極權主義的經典小說《1984》，他以當年的年份顛倒為書名，預言1984年的世界將是「老大哥」操控一切、「電幕」監視國民一舉一動、「真理部」篡改歷史、「思想警察」箝制思想的極權世界，國民要互相舉報，習慣用互相違背不合邏輯「雙重思想」思考，更沒有高呼「2+2=4」的自由。
小說在1949年6月正式出版，七十年來被翻譯成六十多種語言，銷量歷久不衰，近年在全球不同地方的示威活動中，都有《1984》的身影，不少政客、學者紛紛引用此書來評論時政，香港亦不例外，究竟這一本著作，對香港有什麼意義？
《香港01》將一連多日推出《1984》專題報道，從不同方面深入認識此巨著。
1984系列之一
《1984》出版70周年系列報道：
【專頁】《1984》出版70周年 政治預言小說預知未來？
（一）導讀：奧威爾筆下的極權世界
（二）香港譯者劉紹銘：極權去到盡 「1984」便會發生
（三）寫奧威爾式《中國夢》 異見作家馬建：香港摻了鹽變了味
翻譯家劉紹銘1984年翻譯《1984》在《信報》連載。他形容這本小說影響他一生，現正修訂譯本，今年將在香港再版。（曾梓洋攝）
1984年，香港處於中英談判的迷霧中，最終兩國簽訂聯合聲明，確定香港回歸中國。同年，香港出生的翻譯家劉紹銘，將《1984》譯成中文，在《信報》連載。在35年後的香港，劉紹銘回看他形容為很恐怖的《1984》，直言部分情節，已經在某些人身上發生。
作家馬建去年帶着奧威爾式小說《中國夢》回港出席講座，但場地供應方大館一度以他促成政治利益為由取消活動。（資料圖片 / 余俊亮攝）
某些人是什麼人呢？是流亡作家馬建？去年來港演講的原定場地大館，一度禁止他演講；是藝術家巴丟草？因諷刺國家主席習近平的藝術展受壓取消；還是香港外國記者會第一副主席馬凱（Victor Mallet），因為主持民族黨講座，工作簽證不獲續期？
曾捲入風暴中的馬建，越洋受訪時直指，香港人缺乏精神家園，書中的預言將逐步在香港實現。
前檔案處處長朱福強多年來爭取港府就《檔案法》立法，為了「守着記憶大門」。（張浩維攝）
前檔案處處長朱福強則覺得，香港遲遲未為《檔案法》立法，就似書中銷毀歷史的情節，「誰控制過去就控制未來，誰控制現在就控制過去」。
讀過《1984》後，理工大學社會政策研究中心主任教授鍾劍華提醒不要讓極權來臨，更要推動中國民主。（歐嘉樂攝）
理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華，曾經鍾情毛澤東的詩詞，改革開放後看《1984》，才恍然大悟何為極權。
WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH. 戰爭是和平，自由是奴役，無知是力量。
《1984》作者奧威爾（George Orwell）曾任職英國廣播公司。（Getty Images）
喬治．奧威爾 George Orwell
1903-1950
奧威爾原名Eric Arthur Blair。1903年生於印度，1907年舉家遷回英國，後因經濟原因無法升學，被迫遠走緬甸，參加帝國警察部隊。1922至1927年間在緬甸度過，因厭倦殖民行徑和癡迷寫作而辭去公職，輾轉回到歐洲，在倫敦、巴黎等地流浪。
1936年西班牙內戰爆發，奧威爾參加西班牙馬克思主義統一工人黨的民兵，到前線參戰，喉嚨中彈被迫返回英國，期間見證了共產黨的派系鬥爭和清洗。
1939年，第二次世界大戰，奧威爾積極參加反納粹運動。由於西班牙內戰和二戰的痛苦經歷，令他對戰爭與和平、極權與民主、社會關懷與人類理想有深刻反思，期間受僱於英國廣播公司（BBC），又做過隨軍記者。.
1945年，他出版政治寓言小說《動物農莊》，1948年寫成了傳世名著《1984》。在《1984》，奧威爾描繪了一個極權主義達到頂峰的可怕社會，在這個社會中，思想自由是一種死罪，獨立自主的個人被消滅乾淨，每一個人的思想都受到嚴密的監控。該書在1949年6月出版。
1950年1月，奧威爾因肺結核而病逝，死後葬在英國牛津。
《1984》分別在1956和1984年，在英國被改編成電影。
奧威爾名著《1984》出版70年來，中港台三地均有不同的翻譯版本。（羅國輝攝）
兩岸均曾刪減改譯
《1984》於1949年面世翌年，就有中文譯本，但多年來兩岸譯本均曾刪減改譯。
1950年，台灣有第一部《1984》的中文譯本，譯者為王鶴儀，但只翻譯了第一部，台灣1980年代政治氣氛漸趨寬鬆前的譯本，有為配合當時的「反共宣傳」，將「極權主義」寫成「共產主義」。
香港最早的譯本是1957年大公書局的《二十七年以後》，譯者為黃其禮。國立台灣師範大學翻譯研究所教授賴慈芸指，黃其禮譯本後來被台灣抄襲，並署假名「邱素慧」為譯者。
而內地最早的譯本是1979年，譯者為董樂山，當時「僅限內部發行」及「僅供領導同志參考」，直至1988年才允許公開發行。
2018年10月，香港外國記者會（FCC）邀請香港民族黨主席陳浩天（中）在午餐會中演講，主持演講的FCC第一副主席馬凱（Victor Mallet）之後工作簽證不獲續期，更被拒入境香港。他說會重讀《1984》。（資料圖片 / 聯合採訪）
上文節錄自2019年5月6日出版第161期《香港01周報》文章《〈1984〉出版七十年 政治預言小說預知未來？》。
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