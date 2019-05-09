【1984・專題導讀】《1984》出版70周年　看奧威爾筆下的極權世界

小說在1949年6月正式出版，七十年來被翻譯成六十多種語言，銷量歷久不衰，近年在全球不同地方的示威活動中，都有《1984》的身影，不少政客、學者紛紛引用此書來評論時政，香港亦不例外，究竟這一本著作，對香港有什麼意義？

1948年，英國小說家喬治．奧威爾（George Orwell）創作了反極權主義的經典小說《1984》，他以當年的年份顛倒為書名，預言1984年的世界將是「老大哥」操控一切、「電幕」監視國民一舉一動、「真理部」篡改歷史、「思想警察」箝制思想的極權世界，國民要互相舉報，習慣用互相違背不合邏輯「雙重思想」思考，更沒有高呼「2+2=4」的自由。

《1984》出版70周年系列報道：

【專頁】《1984》出版70周年 政治預言小說預知未來？

（一）導讀：奧威爾筆下的極權世界

（二）香港譯者劉紹銘：極權去到盡 「1984」便會發生

（三）寫奧威爾式《中國夢》 異見作家馬建：香港摻了鹽變了味

翻譯家劉紹銘1984年翻譯《1984》在《信報》連載。他形容這本小說影響他一生，現正修訂譯本，今年將在香港再版。（曾梓洋攝）

某些人是什麼人呢？是流亡作家馬建？去年來港演講的原定場地大館，一度禁止他演講；是藝術家巴丟草？因諷刺國家主席習近平的藝術展受壓取消；還是香港外國記者會第一副主席馬凱（Victor Mallet），因為主持民族黨講座，工作簽證不獲續期？

作家馬建去年帶着奧威爾式小說《中國夢》回港出席講座，但場地供應方大館一度以他促成政治利益為由取消活動。（資料圖片 / 余俊亮攝）

前檔案處處長朱福強則覺得，香港遲遲未為《檔案法》立法，就似書中銷毀歷史的情節，「誰控制過去就控制未來，誰控制現在就控制過去」。

理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華，曾經鍾情毛澤東的詩詞，改革開放後看《1984》，才恍然大悟何為極權。

《1984》作者奧威爾（George Orwell）曾任職英國廣播公司。（Getty Images）

喬治．奧威爾 George Orwell

1903-1950

奧威爾原名Eric Arthur Blair。1903年生於印度，1907年舉家遷回英國，後因經濟原因無法升學，被迫遠走緬甸，參加帝國警察部隊。1922至1927年間在緬甸度過，因厭倦殖民行徑和癡迷寫作而辭去公職，輾轉回到歐洲，在倫敦、巴黎等地流浪。

1936年西班牙內戰爆發，奧威爾參加西班牙馬克思主義統一工人黨的民兵，到前線參戰，喉嚨中彈被迫返回英國，期間見證了共產黨的派系鬥爭和清洗。

1939年，第二次世界大戰，奧威爾積極參加反納粹運動。由於西班牙內戰和二戰的痛苦經歷，令他對戰爭與和平、極權與民主、社會關懷與人類理想有深刻反思，期間受僱於英國廣播公司（BBC），又做過隨軍記者。.

1945年，他出版政治寓言小說《動物農莊》，1948年寫成了傳世名著《1984》。在《1984》，奧威爾描繪了一個極權主義達到頂峰的可怕社會，在這個社會中，思想自由是一種死罪，獨立自主的個人被消滅乾淨，每一個人的思想都受到嚴密的監控。該書在1949年6月出版。

1950年1月，奧威爾因肺結核而病逝，死後葬在英國牛津。

《1984》分別在1956和1984年，在英國被改編成電影。