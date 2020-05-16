新冠肺炎．5.16｜本港相隔3日再度零確診　澳門只餘一患者留院

新型冠狀病毒疫情持續，本港昨日（15日）新增一宗確診個案，累計確診及疑似個案增至1,053宗，今日（16日）無新增確診個案，是過去三日錄得4宗個案以來，再度錄得零個診。 此外，衞生署在梨木樹邨派出1,900個深喉唾液樣本瓶，已收到180個樣本，正進行病毒檢測。

康文署泳池、健身室等下周四重開。（添馬台FB圖片）

【20:50】新冠肺炎疫情持續，本周新增三宗本地感染及一宗輸入個案，食物及衞生局副局長徐德義早前指現階段不需再收緊社交限制。八人限聚令將於下周四（21日）屆滿，康文署將於下周四（21日）重開部分康樂設施，包括大部分公眾游泳池、健身室、燒烤場等，市民可於下周三（20日）起開始預訂。此外，下周四起亦多12間圖書館局部開放。

新冠肺炎│疫情反彈無影響 康文署泳池健身室下周四重開

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【19:45】衞生署表示，截至今日上午9時，就1049、1050及1052個䅁群組，衞生防護中心共派出2,104個樣本瓶，收回及檢測106個樣本，全部呈陰性反應。

中心指出，中本月15日起，衞生防護中心已進一步擴展「加強化驗室監測計劃」，為現時於香港國際機場工作的人員（包括機組人員）進行免費2019冠狀病毒病檢測服務。衞生防護中心人員於星期一至五（公眾假期除外）在機場指定地點設立服務站，以提供及收集樣本瓶，首日已分別派出255個樣本瓶及收回19個樣本。

【18:23】醫院管理局公布截至今日中午12時，過去24小時共有三名確診病人康復出院（個案編號︰455、567和1034），至今共有1,022名確診及疑似病人康復出院。



局方稱，目前公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1,219張負壓病床，現時共有27名確診病人分別於九間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595）、三人情況嚴重（個案編號：338、461和713）、其餘23人情況穩定。

【17:50】澳門新型冠狀病毒應變協調中心今日表示，已連續38日無新增輸入性病例，連續49日無輸入關聯病例。至今維持累計45例確診病例，其中43例為輸入病例，2例為輸入關聯病例，無本地社區傳播現象。今日再有1例出院，累計出院44例，仍住院接受治療的有1例，在路環高頂公共衛生臨床中心治療。患者目前為輕症，病情穩定、無呼吸困難、不需要吸氧。

【16:30】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增本地確診個案，累計仍為1,053宗（包括1 052宗確診個案和一宗疑似個案）。

【13:30】消息指今日無新增確診個案，衞生署及醫管局將不會召開疫情記者會。

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【01:00】因應新冠狀肺炎疫情及其帶來的全球性影響，教資會及轄下的研資局分別額外撥出1.5億元及1億元，透過協作研究金及主題研究計劃，資助教資會資助界別進行與新冠病毒病及其他新型傳染病相關的集體研究項目，現已開始接受申請。

教資會額外撥2.5億 資助新冠肺炎相關研究 現已開始接受申請