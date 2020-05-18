新冠肺炎｜到內地提供建造業相關專業服務　可申豁免強制檢疫

發展局今日（18日）表示，已設立申請機制，豁免在內地提供建造業專業服務的企業接受強制檢疫，當中包括建築、園林建築、結構工程或工料測量服務等。

發展局表示，政府推出豁免在內地提供建造業相關的專業服務的企業，接受強制檢疫的申請機制。（資料圖片）

發展局說，豁免人士可分兩類，第一類是持有《商業登記條例》下發出的有效商業登記證，並在內地提供與建造業專業服務的企業擁有人，及該企業所僱用和授權的最多一名人員；第二類則是上述所述的企業所僱用和授權的最多兩名人員。

多項專業服務獲豁免

可獲豁免的專業服務包括建築、園林建築、結構工程或工料測量服務；土木或土力工程服務；電機、機械、屋宇裝 備或電子工程服務；城市規劃服務；測量服務，分別由建築署、土木工程拓展署、機電工程署、規劃署及地政總署處理申請。

當核實及批准後，有關部門會向獲豁免的申請人發出豁免授權書，列明豁免的細節和條件。

回港後要醫學監測14天

發展局說，獲豁免人士只可就獲批准的專業服務，前往及逗留於其提供建造業專業服務的城市或地區，其間須採取防護措施，及避免不必要的社交接觸。

回港後14天內，獲豁免人士須接受由衞生署安排的醫學監測，須佩戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

當局又重申，現時所有入境內地的人士均須接受當地14天強制檢疫安排，政府正與內地有關當局商討互認由認可化驗所發出的2019冠狀病毒病檢測結果，以豁免相關跨境人士接受強制檢疫。