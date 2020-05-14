新冠肺炎・5.14｜荃灣群組爺爺確診街市街修錶　梨木樹邨派樽檢測

新冠肺炎疫情近期稍為緩和，但有本地不明源頭感染群組出現。今日新增一宗確診個案，為荃灣群組的63歲男子，為早前66歲女病人的丈夫，本港累計增至1,052宗。患者每日到荃灣街市街開檔修理鐘錶，朝行晚拆。

▼梨木樹邨派發深層唾液樣本樽情況▼

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【17:40】荃灣梨木樹邨爆發不明原因感染，66歲女子、63歲男子及他們不同住的孫女確診。衞生署派員到梨木樹邨派發超過800個樣本樽，讓居民留口水化驗。現場所見，職員將樣本樽給予管理處，之後居民陸續領取。

▼衞生人員到女童所住唐樓調查▼

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新冠肺炎｜增一確診 荃灣群組共三感染 63歲男子街市街擺檔修錶

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生見記者。

張竹君：新增一宗確診，為荃灣不明感染群組63歲男子，無病徵，編號為#1052，是#1049的丈夫。當晚到檢疫中心，第二日留樣本，昨晚確診，住梨木樹邨第五座。每日早上搭車到街市街10號，擺檔修理鐘錶，朝行晚拆，自己帶飯，沒有其他活動。鐘錶檔最近生意不好，亦沒有收據，正想辦法追蹤客人。

昨日在荃灣卓明樓留下47個口水樽讓住戶檢測，由於有人不在家，亦有留部份樽給業主立案法團，目前收回的口水樽未有結果。

源頭未找到，因為家人都無外遊，正擴大範圍尋找。

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新冠肺炎｜梨木樹爺嫲孫三人中招 約20密切接觸者6人有病徵入院

兩本地確診梨木樹邨及卓明樓住客需檢測 唐樓有「一樓一鳳」單位

新冠肺炎｜專家許樹昌：倘再有源頭不明個案 或需收緊社交限制

【08:00】截至周四（14日）上午8時，全國確診病例84461宗，累計死亡人數4644人，疑似病例4宗，治癒病例79617宗，累計境外輸入1692宗；在湖北，累計68134宗，死亡總數4512人。

▼荃灣居民到街市買餸 部份人無戴口罩▼

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▼救護人員周三晚到梨木樹邨戴走有徵症密切接觸者▼