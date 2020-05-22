【公務員合作社】九龍城兩項目重建　樓齡50年　鋼筋外露滲水嚴重

市建局今日（21日）公布重建公務員合作社的試點選址，兩個項目位於九龍城盛德街/馬頭涌道及靠背壟道/浙江街，重建後可建約3,140伙，當中在靠背壟道/浙江街項目中，會撥約1,000伙作公營房屋。 有住戶指出，現時單位殘舊，除了滲水問題嚴重外，更有鋼筋外露，甚至倒灌時出現動物屍體，例如死老鼠等，坦言對重建「等咗好耐」。不過，亦有住戶指出，若要接受市建局收購，就要將部份賠償金額補地價，擔心獲得的賠償甚少。

靠背壟道/浙江街項目的地盤面積逾1.6萬平方米，當現址的公務員合作社重建後，可提供約2,500個單位，當中有1,000伙為公營房屋。（梁鵬威攝）

市建局說，兩個選址的樓齡都有50年以上，且不設升降機，地皮的密度較低，未有用盡地積比率，加上鄰近現有公共屋邨及配套，可增加房屋供應。

收購成本料過百億元

市建局今次繼續沿用「七年樓」機制，現金補償以假設單位為七年樓齡計算。市建局說，雖然現時難以估算收購價，但料兩個項目的收購成本將過百億元。

在該區的地產代理透露，現時土瓜灣樓齡達七年的樓宇，平均呎價約兩萬元，假設重建的合作社達1,000呎，推算可獲得2,000萬元賠償。

陳先生居住在美善同道善美閣，至今已約50年，單位牆身的滲水痕跡嚴重，甚至外露鋼筋。（梁鵬威攝）

雨天漏水 花十萬元維修後打回原形

陳先生居住在美善同道善美閣，至今已約50年。他稱單位殘舊，石屎剝落、下雨天時會漏水，牆身更露出鋼筋，坦言對重建「等咗好耐」。陳先生說，早年港鐵在旁興建土瓜灣地鐵站時，大廈更會震動，情況更甚，即使過去用十萬元維修，很快又打回原形，「整完又漏，漏完又整，無得搞……扔錢落去整無意思，整完後三兩年又嚟過。」

現時陳先生的單位達900呎，他坦言，無論選擇那一種賠償方案，亦無可能住回這類大單位。

曾倒灌出現動物屍體

對於即將重建收樓，另一住戶張先生表示「悲喜參半」。張說，在約30年前，他花了約40萬元購入1,200呎的底層單位，現在時常面對渠務及衛生問題，坦言：「老鼠都捉過幾隻。」他又指，下雨天時渠道或會淤塞，不能去水，甚至倒灌出現動物的屍體，例如死老鼠等。

張先生說，日後或會選擇入住啟德的房協專用安置屋邨單位，但屆時已不能重住千呎大單位，直言「細咗好多」，但新樓可免卻不少維修問題。

市建局說，盛德街/馬頭涌道項目地盤總面積5,160平方米，重建後可提供640伙，但不設公營房屋。（梁鵬威攝）

須先補地價 擔心賠償甚少

不過，有住戶亦指，過去亦有發展商擬收購單位，發展商甚至願意為他們的單位補地價，無須在賠償金額中扣除。他認為，今次的市建局賠償方案中，住戶要利用部份賠償金額補地價，擔心獲得的賠償甚少。

在土瓜灣或九龍城區內，於市場出售的公務員樓單位中，一個千呎單位售逾1,300萬元。（梁鵬威攝）