新冠肺炎｜康文署抽走非主要泳灘救生員　區議員斥妄顧泳客安危

新冠肺炎近日確診數字回落，政府早前宣布15個泳灘於今日（23日）重開。有區議員批評，康文署抽調非主要沙灘救生員到主要沙灘當值，令部分非主要泳灘當值救生員由原有8人減至最多只有3人。 他們質疑署方妄顧泳客安危，建議應將所有泳灘以有限度開放方式重開，並縮小主要泳灘內「紅色浮波」範圍。

屯門區議員巫堃泰批評康文署抽走非主要沙灘救生員的做法。（巫堃泰提供圖片）

屯門區議員巫堃泰稱，屯門區內共有4個非主要泳灘，包括青山灣、加多利灣及新舊咖啡灣；此外有2個主要泳灘，包括黃金泳灘及蝴蝶灣。於康文署公布重開主要泳灘前，非主要泳灘救生員數目共有8位。於主要泳灘重開後，因要填補救生員短缺，非主要泳灘部分救生員被抽調到主要泳灘，令非主要泳灘的救生員減至只有3位，部分更只有2名，而主要泳灘的救生員則增至16名。

建議縮小泳灘內「紅色浮波」範圍

他續稱，沙灘重開後泳客不會理會有否足夠的救生員當值，批評康文署妄顧市民安危。他建議，康文署應有限度重開所有泳灘，包括縮小主要泳灘內「紅色浮波」範圍，確保非主要泳灘有足夠救生員人手，及保障泳灘使用者安全。此外，灣仔區議員李永財表示，康文署於重啟維園游泳池時，未有徵詢當區區議員意見，甚至未有足夠人手量度體溫，質疑署方能否減少交叉感染。

↓↓泳灘重開首日 石澳沙灘泳客少↓↓

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康文署15個重開泳灘

香港島：

深水灣泳灘

淺水灣泳灘

赤柱正灘泳灘

石澳泳灘

新界：

洪聖爺灣泳灘

貝澳泳灘

銀礦灣泳灘

長洲東灣泳灘

清水灣第二灣泳灘

廈門灣泳灘

馬灣東灣泳灘

更生灣泳灘

麗都灣泳灘

黃金泳灘

蝴蝶灣泳灘