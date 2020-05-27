新冠肺炎・5.27｜消息：多一宗初步確診　六旬患者曾於西班牙染疫

新冠肺炎疫情緩和，本港今日新增一宗輸入個案，累計確診個案增至1,067宗；不過維持沒有本地感染個案，累計增至13天。今日再有一名患者出院，累計共有1,034名確診及疑似病人康復，另有4人病逝，僅餘28名患者分別於七間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595，一名75歲婆婆）。

【21:37】據了解，本港新增一宗初步確診個案，患者是一名66歲女子。她早於3月28日在西班牙確診新型肺炎及住院數天，出院並作家居隔離後，病毒檢測結果呈陰性。她在5月曾往倫敦，於5月27日由倫敦返港時有乾咳徵狀，被轉送北大嶼山醫院急症室，今晚初步化驗結果顯示對新冠病毒呈陽性。

【19:20】香港迪士尼樂園度假區發言人表示，現正加緊準備樂園重開，會繼續密切關注疫情的最新情況，以及有關衞生部門的消息。樂園重開後將會實施一系列特別措施，為賓客及演藝人員提供一個健康和安全的環境。樂園上周安排了演藝人員試行運作，並正作內部檢視及調整。樂園重開日期及相關詳情，將於稍後公布。

【16:40】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時共有一名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1066），至今共有1,034名確診及疑似病人康復出院。現時共有28名確診病人分別於七間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘27人情況穩定。

【16:37】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（27日）下午4時，中心正調查一宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1,067宗（包括1,066宗確診個案和一宗疑似個案）。



今日公布的新增個案涉及一名24歲男子，4月10日出現流鼻水徵狀，5月26日由美國回港。他抵港後於富豪東方酒店等待檢測結果，化驗證實對新型肺炎病毒呈陽性，被送至伊利沙伯醫院留醫。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

新冠肺炎｜新增一宗24歲男美國返港確診 首次由富豪東方酒店送院

【14:50】衞生署宣布，基於今日香港各區出現的狀況，衞生署衞生防護中心今日只會以新聞稿匯報2019冠狀病毒病的疫情，包括新增確診個案的情況。

【13:55】據了解，今日至少增一宗新型肺炎個案，患者從外地抵港，料屬輸入個案。

【08:00】截至周三（27日）上午8時，全國確診病例84544宗，累計死亡人數4645人，疑似病例5宗，治癒病例79769宗，累計境外輸入1731宗；在湖北，累計68135宗，死亡總數4512人。

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