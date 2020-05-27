李家超：非華裔漢被捕後死亡驗屍無骨折　無統計壓頸致傷亡數字

警方本月7日在尖沙咀處理一宗車輛刑毀案期間，一名非華裔醉酒男子於被捕時反抗，被警方以膝頭壓住頸、背及手部，該名男子其後報稱不適，送往醫院後留院一天後不治。公民黨立法會議員郭家麒提出書面質詢，問及警方使用武力是否按照守則、有否就事件展開內部及刑事調查。 保安局局長李家超回覆指，涉事案件正由西九龍總區重案組進行調查，經法醫驗屍後，初步發現並無任何骨折、內臟損傷，死因有待進一步調查確定，亦會將報告交予死因裁判官處理及審視。 惟他強調，警方使用武力有既定指引，新入職或現職警員均須接受嚴格武力使用訓練，但具體使用細節不宜公開，以免影響警方執法效能。

5月7日，一名非華裔醉漢在尖沙咀猛踢車輛，軍裝巡警接報後到場，在途人協助下「使用適當武力」將該名男子制服，其間男子曾作出反抗，遭強行按地制服，其後他被帶上警車，再由救護車送院，延醫至翌日證實不治。（資料圖片）

工黨立法會議員張超雄亦提出相關的書面質詢，問及警方就頸絞式控制手法的使用原則有否制定指引，並查詢過去5年使用相關控制手法作出拘捕，以及有關被捕人士因而受傷或死亡的個案宗數。

保安局局長李家超回覆指，自2015至2019年過去5年，有一宗疑犯在被警員制服過程中死亡的個案，涉案男子企圖以刀襲擊一名店舖職員，警員警告不果後向其開一槍。而警方已向死因裁判官提交死亡報告，但因司法程序進行中，不宜評論個案細節。但對於使用頸絞式控制手法，導致受傷或死亡的個案宗數，李家超則指警隊沒有備存相關數字。

同時指，過去5年，監警會共接獲投訴警察課8,435宗新的須匯報投訴個案手調查各告。同期，監警通過8,719宗須匯報投訴個案的調查結果，涉15,593指控，當中共有330項「獲證明屬實」的指控。

獲監警會通過的個案中，共615名警員需接受紀律聆訊或其他內部行動，涉443宗個案。而上述期間，監警會向投訴警察課共提出4,381項質詢，當中1,401項屬要證警方澄清調查報告資料，惟當中並無就警務人員不當使用頸絞式控制投訴作統計紀錄。



李家超重申，警方使用武力方面有既定弓引，包括應對不同對抗程度，但具體武力使用細節不宜公開，以免影響警方執法效能。