廉署控中原地產三名地產代理　涉串謀詐騙佣金5400元

廉政公署今日（27日）落案起訴中原地產一名前任及兩名現任地產代理，控告他們涉嫌訛稱其中一人有份參與一宗住宅物業租賃交易，串謀詐騙公司佣金5,400元。三名被告將於星期五（29日）在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署今日（27日）落案起訴中原地產一名前任及兩名現任地產代理，控告他們涉嫌串謀詐騙公司佣金5,400元。（資料圖片）

被告郭淑賢（49歲），中原地產前地產代理；朱康聯（34歲），及黃育強（34歲），均為中原地產的地產代理，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

三名被告於案發時任職中原地產的地產代理，郭淑賢及朱康聯負責促成物業交易，而黃育強是他們的上司。中原地產的地產代理銷售佣金按累進佣金率計算。地產代理的銷售額越高，其銷售佣金率亦會越高。

控罪指郭淑賢、朱康聯及黃育強涉嫌於2018年7月25日至8月17日期間，一同串謀欺詐中原地產，不誠實地向該公司虛假地表示，朱康聯為2018年7月一宗涉及大角咀一個住宅物業的租賃交易的洽商者，因而誘使及導致中原地產向朱康聯支付逾5,400元的佣金。據報三名被告的虛假陳述，導致中原額外支付佣金逾2,200元。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。中原地產在廉署調查案件期間提供全面協助。