新冠肺炎｜國泰貴賓室外判員工及縱橫遊領隊　6月放兩周無薪假

新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊航空業，國泰航空早前宣布關閉旗下絕大部分貴賓室，僅保留1間國泰航空寰宇堂頭等貴賓室。有貴賓室外判員工表示，由2月起被要求每月放無薪假7日，惟日前資方再要求由6月1日起，增至每月15日，80多人受影響，部分員工昨日（28日）向勞工處投訴。 旅遊業現時亦癱瘓，連月以來本地旅行社均未能出新團。縱橫遊昨宣布，所有日本團隊將取消至6月30日，帶團的領隊6月份繼續放無薪假期至少兩星期，在政府保就業計劃下，大部份可獲分發萬元收入。

新冠肺炎全球大流行，航空公司及旅行社幾乎停頓。（資料圖片）

國泰貴賓室廚房部逾80員工受影響 月入將減至7000元

負責經營國泰旗下貴賓室為外判公司索迪斯，《香港01》日前接獲旗下員工投訴，表示公司由2月起要求廚房部約80多名員工，每月放無薪假7日，相關安排已持續3個月。其中一名員工陳先生（化名）表示，日前再獲公司通知，要求每月放無薪假增至每月15日，由6月1日起生效。他稱多位員工感錯愕，且一度前往人事部了解情況，並要求公司交代細節，惟僅獲得會轉達高層的回覆。

陳先生表示，疫情下放7日無薪假，每月收入由原本約1.4萬元，已下降至1.1萬元。現時公司作出相關安排，收入料會跌至僅每月7,000至8,000元 ,「好多同事都要養家，現在生活都成問題 !」他批評公司根本沒有考慮員工生計，昨日有約10名員工已向勞工處反映情況，期望公司有進一步回應，「即使炒咗我，都希望補返足畀我哋！」

縱橫遊6月續取消日本團

全球多國實施旅遊管制，港人免簽證入境日本暫取消至6月底。縱橫遊常務董事袁振寧昨表示，取消6月份所有日本團。帶團的領隊在6月會繼續放無薪假期，至少兩星期，現時在港府的保就業計劃下，大部份獲得基金分發約萬元，現未有計劃裁員。

袁又表示，相信為最大可能澳門及廣東省地區可於短時內重新全面開通，若有進一步消息將「開團」；泰國及印尼的疫情相對穩定，相信緊接開團的機會較大。