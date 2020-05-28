監警會報告｜保安局專責組5小組檢討武力指引及與傳媒關係

監警會針對反修例事件中警方執法情況的報告在本月15日出爐，保安局成立專責小組跟進報告的52項建議，小組今天（28日）召開首次會議，決定把52項建議分為五個範疇，並在專責小組轄下設立五個工作小組，分別聚焦跟進所負責範疇的工作。五個範疇分別是「加強公眾訊息發放和檢討與傳媒關係」；「檢討武力使用指引」；「改善臨時羈留處的安排」；「優化警方行動部署和策略」；以及「加強警隊內部管理、協調和培訓」。 保安局局長李家超指，一些複雜性相對較低的項目應盡快予以落實，例如警方早前已表示停用新屋嶺扣留中心拘留公眾活動被捕人士，警務處於下月向專責小組提交落實有關安排的明確政策。李家超指，專責小組初步擬定於8月向行政長官匯報首份工作進度報告，之後作季度報告。

5月15日，監警會報告出爐。 (資料圖片／羅君豪攝)

保安局專責小組今日召開首次會議，跟進獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）專題審視報告各項建議，會上擬定專責小組的工作計劃。負責督導專責小組的保安局局長李家超主持首次會議，參與人士包括保安局和警務處代表，警務處副處長（管理）郭蔭庶亦出席會議。



監警會在審視報告內提出共52項建議，李家超認為警方應優先處理幾方面的建議，包括有關向公眾發放資訊、記者在大型公眾行動中採訪的安排、警方內部及與其他相關部門的協調工作、臨時羈留設施及警員身份識別等。

李家超指，專責小組初步擬定於8月向行政長官匯報首份工作進度報告，之後作季度報告。 （資料圖片／余俊亮攝）

5工作小組處理監警會52項建議

李家超在會上就專責小組的工作定下具體方向。他認為，由於52項建議涉及的範圍廣泛，專責小組會將52項建議分為五個範疇，並在專責小組轄下設立五個工作小組，分別聚焦跟進所負責範疇的工作。五個範疇分別是—加強公眾訊息發放和檢討與傳媒關係；檢討武力使用指引；改善臨時羈留處的安排；優化警方行動部署和策略；以及加強警隊內部管理、協調和培訓。



李家超要求五個工作小組在評估相關議題的複雜性和迫切性後，訂出檢討和跟進的處理方法，匯報及展開相關工作。一些複雜性相對較低的項目應盡快予以落實，例如警方早前已表示停用新屋嶺扣留中心拘留公眾活動被捕人士，警務處於下月向專責小組提交落實有關安排的明確政策；並應盡快檢討和改善警方與其他部門或機構召開新聞發布會的制度；以及改善羈留設施在處理大型行動的人手編配、設備和其他安排。他稱，專責小組應考慮按項目需要，邀請其他部門和機構就相關議題參與討論和研究。

5月15日，監警會報告出爐。 (資料圖片／羅君豪攝)

李家超在會上表示，專責小組會定期向行政長官提交工作進度報告，初步擬定於8月向行政長官匯報首份進度報告，之後作季度報告。警方亦須透過《獨立監察警方處理投訴委員會條例》下的機制，向監警會匯報商討跟進行動。專責小組的會議和工作安排會配合警方向監警會的進度匯報。