港版國安法｜陸委會：擬修《港澳條例施行細則》使援港法制化

針對港人援助議題，台陸委會主委陳明通5月29日表示，對於《香港澳門關係條例》修法，陸委會將於人道救援行動方案出台時，提出《港澳條例》施行細則第25條的修法，將援助制度法制化。

行政院長蘇貞昌（左）、陸委會主委陳明通（右）接受朝野立委質詢。（中央社）

台行政院長蘇貞昌同（29）日稍早在立法院備詢時表示，中國大陸違背自己過往對香港與國際「五十年不變」承諾，除了受到世界各國的譴責外，也使港人人心惶惶。至於資金與人才是否因此將從香港轉至台灣，蘇貞昌表示，台灣與香港相近，台灣政府非常歡迎來自香港的資金與人才，也已對此做好各種準備。

至於後新冠肺炎時代，台灣政府是否將加速台廠撤出中國大陸，蘇貞昌答稱，台灣政府不是等到新冠肺炎才開始鼓勵台廠遷台，早在疫情前就提供資金歡迎廠商返台，還為此提供資金。

港人申請入台須交專案小組來評估

雖然蔡政府已定調援助港人，港人申請入台的標準卻引發討論，日前台灣移民署長邱豐光於立法院內政委員會答詢時表示，擬將拒絕丟汽油彈港人入境。對此，陸委會主委陳明通在答詢時引述毛澤東名言：「革命不是請客吃飯」來指抗爭行為是與一般暴力行為不同，港人申請來台，仍須交由專案小組來評估，來評斷當時行為意圖。

陸委會另重申已依照蔡英文指示，統籌規劃香港人道援助行動專案，完善港人赴台居留、安置、照顧之政策目標，同全球民主陣營續為香港自由發聲，共同捍衛普世價值。