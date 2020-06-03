【沙中線】陳帆指已向禮頓提出檢控　屯馬線明年第三季全面通車

運輸及房屋局局長陳帆今日（3日）出席立法會會議，回應實政圓桌田北辰口頭質詢。他提到，因應沙中線工程醜聞，政府已根據《建築物條例》於5月15日向禮頓提出檢控，但不便透露詳情。他亦宣布，屯馬線全線可提早於明年第3季通車。

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沙中線紅磡站自2018年被揭工程問題，政府成立獨立調查委員會徹查事件。委員會最終報告上月出爐，當中裁定港鐵及禮頓就管理及監察系統嚴重失誤須為此負責；而「屯馬線一期」即大圍站至啟德站已於今年2月14日通車。

前九鐵主席、實政圓桌田北辰今日於立法會上口頭質詢，問及當局會否拒支付港鐵全數項目管理費、加重對承建商禮頓的懲處，包括將禮頓及其關連公司列入黑名單，永久禁止它們投標所有工務及鐵路工程項目，以及會否向時任主要涉事官員問責。

運輸及房屋局局長陳帆回應指，政府現正因應調查委員會的最終報告結論研究港鐵責任，倘有需要將適時按照委託協議作出跟進。至於對禮頓作出的懲處，陳帆指發展局於2018年10月向禮頓採取規管行動，包括暫停註冊所有工程類別的投標資格12個月，以及建築及道路類別被停罰3個月，合共「停賽」15個月。而發展局正研究最終報告，審視及分析有否以未曾考慮的新情況。

陳帆又透露，屋宇署已於5月15日根據第123章《建築物條例》，向禮頓提出檢控，因已進入司法程序，故不便作出任何評論。

民建聯立法會議員陳恒鑌指出，沙中線工程問題，政府涉事官員有「不可推卸」的責任。（余俊亮攝）

公民黨陳淑莊問及，立法會政府帳目委員會能否跟進政府及港鐵簽訂的委託協議；民建聯陳恒鑌則提及就沙中線工程問題，政府官員有不可推卸責任，當中會否有任何官員須問責。陳帆表示，議會能夠運用其權力跟進問題，當局及港鐵將須配合以協助釐清事件。他又重申，委員會的最終報告多次提及工程出現溝涌上的問題，且港鐵董事局亦一度被「蒙在鼓裡」，有關高層已離職。

公民黨立法會議員陳淑莊問及，立法會政府帳目委員會能否跟進港鐵及政府就委託協議的問題。（余俊亮攝）

沙中線過海段維持2022年通車目標

屯馬線全線通車日期方面，陳帆表示政府與港鐵正聚焦處理工程，務求加快工程進度，讓市民盡早能使用相關鐵路服務，故預計屯馬線全線能提前於明年第三季通車，屆時啟德至紅磡段將連接西鐵線及「屯馬線一期」，並進一步改善新界東北與市民的連接。而過海段通車目標，陳帆解釋因南北走廊的信號系統及要求完全不同，且涉及東鐵線更新信號系統及轉換九卡列車事宜，故仍然維持2022年通車目標。

同時，陳帆指當局正研究成立全新部門，專責處理鐵路及監督鐵路規劃及建造事宜，並探討其部門的角色、職責及架構，冀在《鐵路發展策略2014》當中的新鐵路項目施工前，盡快完成相關工作。