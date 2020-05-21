沙中線｜分判商中科興業指調查報告未揭真相　入稟求司法覆核

港鐵沙中線紅磡站被揭剪鋼筋醜聞，政府遂成立獨立調查委員會徹查事件，並在上周發表最終報告。工程分判商中科興業，不滿報告未能完整調查所有關乎剪鋼筋的真相，包括剪鋼筋工人的身分，以及當中是否涉違約，今（21日）提出司法覆核，要求法庭推翻中期及最終報告，重新調查事件。

中科興業董事總經理潘焯鴻稱，不接受報告內容。（李慧娜攝）

申請人為中科興業有限公司，答辯人為沙中線紅磡站工程獨立調查委員會。

質疑約3%鋼筋被剪不會導致結構不完整

入稟狀指出，委員會的職權範圍包括調查所有與鋼筋加固工程的真相、有否涉違工程合約的情況、港鐵有否進行足夠的監督、政府相關監察機制是否足夠等。惟委員會的最終報告卻只提到剪鋼筋工人為分判商泛迅的員工，而未有提及身份；報告亦指出只有2%至3%的鋼筋被剪，不會導致結構不完整。

理想做法應傳召剪鋼筋工人作供

申請人認為，無論中期或最終報告也沒提及涉違約的事項，以及未能完整調查所有關乎剪鋼筋的情況，其中包括剪鋼筋工人的身份，而委員會至今仍未清楚為何鋼筋被剪，事實上理想做法為傳召剪鋼筋的工人作供，奈何主席夏正民卻在聆訊時阻有關證人披露剪鋼筋工人的身份，直指委員會做法越權，在法津上出錯，亦沒履行職責範圍。

指報告明鬧暗幫港鐵禮頓

中科興業董事總經理潘焯鴻在入稟前，向傳媒表示絕對不接受報告內容，雖然報告中有譴責禮頓及港鐵，但實際上是「明鬧暗幫，幫港鐵同禮頓兜番刑事同民事責任」。潘直指報告阻礙揪出剪鋼筋的罪犯，亦對禮頓違約視而不見，報告最終未有提及會否對剪鋼筋工人作刑事調查，亦妄下定論稱禮頓及泛迅沒有鼓勵剪鋼筋。

潘又指報告內容不可信，他估計有4成螺絲帽接駁區從沒進行調查，站內月台層板的風槽結構更完全避過調查，危害公眾安全。潘稱若司法覆核失敗，亦將會在下屆立法會帳目委員會繼續追究到底。

案件編號：HCAL 951/2020