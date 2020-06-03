沙中線｜政府獨立小組審計報告　指已耗3100萬聘監核顧問檢查質量

沙中線紅磡站自2018年被揭工程問題，醜聞越揭越多，政府亦成立獨立調查委員會徹查事件，而委員會提交的中期報告中，建議成立獨立審計小組跟進各項建議措施的進度。 審計報告今日（3日）公布，因應委聘監核顧問巡查工地，路政署已動用3,100萬元款項，增加監核顧問18項額外服務，涉提供額外人手、質量檢查。而《委託協議》方面，因沙中線項目的分判合約佔主合約價值七成，故路政署與港鐵正考慮日後的商業和解會擴至分判商層面，以提升透明度並有效監察合約的最終帳目。

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政府去年委任獨立審計小組，按照獨立調查委員會的中期報告建議措施進行獨立跟進審計，以確保所有措施妥當實施。審計小組於上26日向行政長官林鄭月娥提交審計報告，相關內容今日公布。

審計報告設有六個章節，當中分別詳細闡釋促進公眾安全；提升領導、勝任及管治能力；促進協進文化；修訂合約及商業事宜安排；理順及釐清規定和要求；以及檢視監察及核證安排的審計範疇。

就獨立調查委員會於中期報告提出的58項關於促進公眾安全及保證工程質量建議，審計小組認為其中14項已完成，包括持續監察車站結構，涉使用光纖或其他認可方式，偵測車站運作時的移動幅度；改善各方的領導能力；以及加強政府與港鐵的協作文化等。而其餘42項進度理想、2項則取得進展。

監察及核證方面，委員會建議擴大監核顧問的職能，以充當政府「耳目」功能，從而保障政府權益及保證項目品質得到高層次監察。審計報告提及，路政署自去年7月已安排部門的工程監察人員全職駐守工地，以進行突擊檢查、比對施工圖則及抽查工程是否合規等。

同時，路政署要求監核顧問在沙中線項目更積極履行職責，故2018年8月已加密進行巡查及審核，且由當時起計直至今年4月，合共進行191次工地巡查。而路政署亦額外邀請監核顧問增加巡查工地次數，當中涉增訂18項額外服務，涉提供額外人手、額外質量檢查及核證服務，費用總計3,100萬元。報告續提及，路政署會持續監察監核顧問的資源水平，並在去年10月起，相關工作已納入每月進度會議的常設項目。

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商業和解安排方面，委員會中期報告建議將分判合約納入《委託協議》關乎商業結算安排條款內，以令政府在商業結算提供更高透明度，且在結算合約有更大控制權。

審計報告引述，委員會發現2016年底禮頓與其中一個分判商一直存在商業糾紛，且分判商聲稱工地或存在大規模及有系統剪斷鋼筋末端螺紋，至17年9月方達成商業結算安排協議。報告提及，沙中線項目的《委託協議》訂明，與總承建商之間的商業和解必須諮詢監委會，惟分判商則未有涵蓋，但分判合約通常佔主合約價值七成。

故審計報告提及，修訂《委託協議》的實施建議有所限制，惟指出路政署正與港鐵商討，希望制定一套機制，令港鐵透過適當渠道匯報，與分判商之間的主要商業和解，從而令政府了解箇中情況。同時，路政署正與港鐵探討將相關條文納入日後工程合約，將諮詢要求擴展至分判商層面，以令政府有效監察合約的最終帳目。

故透露，沙中線項目下的馬仔坑遊樂場重置工程以及日後的工程合約，港鐵將研究為承建商及分判商之間的任何商業和解，引入須諮詢政府的規定；港鐵亦就工程項目的「目標價合約」就分判合約的審核與和解安排，加入更嚴格的條文，料相關檢討在於今年第三季完成。

審計報告又提及，會在調查委員會《最終報告》發表當日起計12個月後，進一步進行獨立跟進審計，並就尚未完全實行的44項建議作評估。