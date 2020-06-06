【派錢一萬】疫情下經濟受挫　多間非政府機構籲捐募助弱勢

受新冠肺炎影響，各行各業大受打擊，令基層生活更逼人。財政司司長陳茂波在2020至21年度《財政預算案》中宣布，向每名年滿18歲的香港永久性居民發放一萬元，有多間非政府機構（NGO）呼籲，市民可將部份或全部金額捐贈，甚至推出轉贈計劃，希望善長可為社會出一份力。

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樂善堂籲協助學生家庭

九龍樂善堂早前表示，在新型冠狀病毒疫情下，不少基層學生及家庭面對失業等問題，令家庭生活、經濟、學生學習上出現嚴重困難。因此，他們與伙伴機構「學校起動」計劃，以及港大社會科學院發動「樂善堂轉贈愛計劃We Share! We Can!」，向93間學校中，有家庭財政困難的學生提供一次性緊急經濟援助。

樂善堂呼籲，隨本港陸續復課，相信學生支援增加，希望非有緊急經濟需要之善心人士，可將政府派發的一萬元，全部或部份轉贈至有經濟困難的學生家庭。

仁濟醫院表示，《仁濟全癱病人基金》會資助有經濟困難的全癱病人購買醫療及復康用具。（仁濟醫院網站） 仁濟醫院推轉贈計劃 籲協助全癱病人 此外，仁濟醫院亦推出齊心同行轉贈計劃，呼籲善長將政府派發的一萬元現金，悉數或部份金額轉贈予《仁濟全癱病人基金》。 仁濟醫院表示，本地經濟發展受到嚴重衝擊，不少低收入的全癱病人、其家庭所獲的支援服務幾近停頓，生活百上加斤。所有捐款將不會扣除任何行政經費，全數用於《仁濟全癱病人基金》的援助工作上。

社聯籲能力較佳市民捐獻

社聯在政府發表新一份財政預算案後，曾發出新聞稿，呼籲經濟能力較佳的市民，可向公益金或協助基層和弱勢社群的團體，作全數或部份的捐獻，以共渡時艱。

▼《財政預算案2020》措拖▼