抗疫．專訪│罷工醫護工會主席：若無封關　港疫情或如外國般失控

新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，本港至今已有960人出院，不少確診者都感激醫護人員的悉心照顧及治療，而行政長官林鄭月娥早前亦率領一眾官員拍片，透過鼓掌向醫護致敬。 這邊廂有醫護人員受讚賞，但那邊廂曾在2月初參與罷工約8,500名醫護，則被醫院管理局發信要求交代「缺勤」原因，醫管局主席范鴻齡形容無權決定不追究罷工醫護。 發起罷工的「醫管局員工陣線」主席余慧明接受《香港01》專訪認為，醫管局未有汲取17年前的沙士教訓，起初輕視疫情，以致口罩等裝備不足，當時醫護人員眼見疫症爆發在即，要求與政府對話不果，才憤而罷工，希望施壓令政府「封關」。回望這數個月抗疫，余慧明相信，假如口岸沒有施加管制，本港疫情或會有如外國般失控。 （抗疫系列報道）

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醫管局員工陣線的辦公室，其中一幅牆貼滿便利貼，是工會的「連儂牆」。 （廖雁雄攝）

工會發起工業行動並非新鮮事，但公立醫院醫護人員大規模罷工，卻是本港歷史上首次。醫管局員工陣線主席余慧明在專訪憶述，當時醫護人員眼見疫症爆發在即，惟多次發出公開信、要求對話，都得不到醫管局及政府回應，「係佢哋不作為令我哋行呢條路。」

醫護起初促堵內地入境人士 林鄭以健康申報回應

1月22日本港出現第一宗「高度懷疑」的個案，同日醫管局員工陣線聯同多個工會發聲明，要求政府立即拒絕所有國籍的旅客經由內地入境；翌日本港確診兩宗從武漢輸入的個案，員工陣線再次呼籲政府在口岸堵截人流，並揚言不排除發起工業行動。不過，政府起初僅要求坐高鐵來港的旅客填寫健康申報表，年初一（25日），剛從瑞士外訪回港的特首林鄭月娥宣布，把健康申報擴至所有口岸，並暫停來往武漢的航班和高鐵。

▼回顧2月初醫護罷工情況▼

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疫情在內地多個城市迅速蔓延，而醫護行動亦有所升級。1月26日，員工陣線提出兩階段的罷工方案，政府尚未對訴求照單全收，但就在1月27日開始限制曾到湖北省的非港人入境，後再透過停發簽注、暫停部份口岸運作、削減交通服務等限制入境人流。

促封關、要求確保裝備及隔離設施充足 林鄭指封關不切實際

員工陣線不滿，隔空還價，重申必須「全面封關」外，也要求政府確保口罩供應足夠；醫管局保證隔離病房及防護裝備充足，並要求醫管局不對罷工秋後算帳。不過，林鄭月娥在1月底至2月初多次表明「封關」是不切實際，並解讀封關等同「不出、不入」，亦質疑封關是針對內地人，不符世界衞生組織要求不要助長歧視的指引。

員工陣線及醫管局行政總裁高拔陞等管理層的談判破裂，前者宣布2月3日展開罷工行動。在罷工持續至第3天，林鄭月娥在2月5日宣布，2月8日起所有在過去14天曾到內地的所有人士，需強制檢疫14天，員工陣線形容措施是「局部封關」，其後由會員投票決定結束罷工行動。2月3至7日共5天的罷工行動，有逾8,500名醫管局員工參與，當中包括500多名醫生，5,700多名護士，1,300名專職醫療人員及800名支援職系員工。

余慧明認為是醫護罷工促使政府對口岸施加管制。 （廖雁雄攝）

余慧明承認「封關」訴求定義不夠清晰

抗疫數月，余慧明回想當初，承認工會對訴求中的「封關」的定義不夠清晰，但強調工會已不斷重申訴求非針對內地人，而是所有近期曾到訪內地的所有旅客，斥特首林鄭月娥的說法是找藉口。她認為不能以失敗形容那次罷工，更指醫護的行動迫使政府對口岸施加各項管制，形成「局部封關」，入境人次大減，否則本港疫情或會有如外國般失控。

2月初，醫護罷工，有醫護人員手持「醫護罷工，封關救港」的標語。 （資料圖片／鄭子峰攝）

余慧明亦指出，工會要求醫管局公開防護裝備存量，醫管局起初不願意定期公布，「話公布都無意義」，「但罷工一完，第二日楊諦岡（醫院管理局聯網服務總監）就話口罩得返一個月存貨。醫管局之後有逐少回應，但佢唔會話因為工會而咁樣做。」其後，醫管局定期在例行記者會上公布外科口罩、N95、保護衣、面罩的存量，但數量只足夠醫管局使用一至兩個月。翻查資料，2003年沙士一役後，明文規定公院需要3個月存量的醫護裝備，以應付沙士重臨。

▼公立醫院防護裝備不足，醫管局要求消毒重用裝備例子▼

一開始還投標購裝備 後來才亡羊補牢

余慧明批評，醫管局高層曾經經歷過沙士，為什麼未有汲取教訓，做好準備，「當年好多未知數，爆發咗一段時間先知點處理，今次知道病毒源頭，但就無做好準備，一開始仲用投標方式（購買裝備），後來先直接採購，只係亡羊補牢！」

抗疫3個多月來，工會不時收到會員反映防護裝備不足，醫管局經常更改指引的問題，例如有護士曾被要求8至10人共用一個面罩，「一個人用完，用酒精抹完再畀下一個人用。」余慧明透露，有醫院更把本應即棄的眼罩拿去消毒重用，「同事話焗完之後歪咗，啲膠熔熔哋。」她嘆道，這些事件都反映，工會最初提出的擔憂及訴求合理，醫管局根本無法提供足夠的裝備。

2月初，醫護罷工，有路經瑪麗醫院的長者向罷工醫護舉起拇指，以示欣賞。 （資料圖片／李澤彤攝）

病人要追究工會 ? 余慧明：應指向醫管局

對於有病人指因醫護罷工而被延誤治療，將會循法律途徑追討損失，余慧明認為，受影響的病人更應向醫管局追究。她解釋，工會一早已向醫管局說明工業行動的內容，而參與罷工的員工佔約一成，亦即有九成員工仍可繼續提供服務，「有九成人可以調配，如果高層係負責任，應該有應對方案！」

她強調，基本法第27條保障了工業行動的權利，若醫管局懲處罷工員工，工會將會抗議，或會訴諸法律行動，工會亦設立了基金支援受影響的員工，但她坦言基金存額不足200萬元，未必充足，有需要時會再籌募捐款。她形容，參與過罷工的8,000名員工大多齊心，堅稱自己是罷工而非缺勤，即使面臨秋後算帳，亦無退縮，與工會「齊上齊落」。