【沙中線】議員促追究港鐵責任　陳帆：將分毫不付額外項目管理費

港鐵沙中線紅磡站自2018年被揭一連串工程問題，立法會鐵路事宜小組委員會今早（5日）召開會議，多位議員斥港鐵未能有效監管沙中線工程，要求當局追究責任並拒付額外的項目管理費。 運輸及房屋局局長陳帆表示，紅磡站加固工程費用約20億元以及沙中線逾13億元的額外項目管理費，政府態度非常清楚將「分毫不付」，且正審視獨立調查委員會的最終報告研究港鐵責任，倘認為港鐵導致政府有任何損失，將按照《委託協議》嚴肅追究。

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陳帆今日出席會議匯報沙中線工程進度，他表示截至今年3月31日，沙中線整體進度達93%，當中大圍至紅磡站工程進度已完成超過99%；而過海段（即紅磡至金鐘段）工程進度則達85%。港鐵工程處總經理周蘇鴻則指，紅磡站適當措施包括加厚層板、加裝支柱及鋼筋以加固整個結構等，相關工作目標在今年6月完成。屆時將展開重置工作、系統測試及試營運，並籌備屯馬線（即大圍至紅磡段）明年第三季全線通車。

公民黨譚文豪問及，沙中線工程引致的額外項目管理費，以及相關加固工程費用將由何者負擔；前九鐵主席兼實政圓桌田北辰則透露，得悉紅磡站佔沙中線整個工程費用12%、約60億元，當中須支付港鐵項目管理費約7億元。惟現時施工質素致車站承托力減弱，當局除拒付額外管理費及20億元加固費用外，能否一併剔除支付涉7億元的紅磡站項目管理費。

陳帆冀大眾對政府有信心 若港鐵致損失或失誤定跟進



陳帆重申，當局正審視獨立調查委員會所提交的最終報告，因報告檢視需時且交予行政長官「唔係太長時間」，冀大眾能對政府有信心，倘發現港鐵導致政府有任何損失，以及在監管過程涉任何失誤，將嚴肅跟進並按照《委託協議》跟進。對於項目管理費方面，他說：「政府態度非常清楚，由第一日到今日都絲毫無改變，就加固費用的20億元以及額外項目管理費將分毫不付；如果要扣減都唔會放過」。同時又指，他作為運房局局長已就事件致歉，將帶領政府團隊就工地監督以及就管理機制嚴肅改善。

運輸及房屋局局長陳帆表示，就紅磡站引致的額外加固費用以及沙中線項目的額外項目管理費，政府態度非常明確將「分毫不付」。（資料圖片）

民主黨林卓廷炮轟，沙中線工程造假，陳帆作為運房局局長「有無廉恥要問責下台」；熱血公民鄭松泰則指，沙中線工程問題關鍵之處為涉剪鋼筋，惟最終報告就剪筋事宜的裁定遮蓋部分內容，問及陳帆是否得悉遮蓋內容。



陳帆則指，最終報告提及工地監督管理問題，又引述港鐵前主席馬時亨曾公開提及，港鐵內部溝通出現問題，相關事件從未上報港鐵董事局。故陳帆強調，港鐵董事局及政府官員同樣被「蒙在鼓裡」。對於最終報告的遮蓋內容，他亦不知道箇中資料。他表示，沙中線涉工程監督問題以及責任追究，當局會嚴肅跟進，並會設立專責處理鐵路事宜的部門，加強多個政府部門的協作文化；相關項目竣工後，屋宇署、消防處及機電署亦會進行嚴密檢測，確認結構安全良好方讓市民乘搭。

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至於東鐵線更新信號系統早前疑出現故障，分別包括試車期間，青衣車務控制中心顯示屏無法顯示列車狀態；以及有路段的道岔出現故障，列車一度須停駛。陳帆承認，港鐵於5月23日及5月25日測試新信號系統測試發生問題，現正嚴肅跟進中，已要求港鐵提交相關報告，機電署亦會進行獨立調查。