居屋2020｜馬鞍山錦駿苑背山而建　高層或可望海　鄰近屯馬綫車站

上期居屋已在本月售罄。據了解，今期居屋即將推售，包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑，共涉約7,000伙。 馬鞍山錦駿苑整個屋苑背山而建，料不少單位可享開揚的翠綠山景，而高層單位更有機會越過前方屋苑遠眺海景，盡覽山景及海景。雖然屋苑遠離馬鞍山市中心，但位置鄰近屯馬綫的大水坑站，相對今期其他較偏遠的屋苑，錦駿苑交通或較方便。

馬鞍山錦駿苑共提供約2,000伙，位置靠山，料可享遼闊山景。（盧翊銘攝）

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錦駿苑位於馬鞍山路，共提供五幢住宅大廈，合共有約2,079伙。單位面積介乎約311至494平方呎，售價介乎199萬元至406萬元，平均呎價為7784元。選址屯馬綫大水坑站附近，雖然未能如另一個居屋項目錦泰苑一樣鄰近港鐵站，又或近距離享受海景，但錦駿苑的景色亦絕不遜色。

背山面海 可享山景海景

錦駿苑的最大賣點是景色，五幢住宅全部靠山，由於整個屋苑背山而建，向山的單位可擁翠綠山景，欣賞馬鞍山郊野公園景色，相當開揚。

由於項目離馬鞍山海濱長廊較遠，加上前方有各樣樓盤，例如私樓嵐岸、嘉華星濤灣和海典灣等，料低層單位以樓景為主。不過，項目的高度限制為主水平基準以上140米，較前方上述的樓盤為高，料高層單位仍能遠眺沙田海及吐露港景色。

鄰近大水坑站

項目遠離馬鞍山市中心，但選址鄰近港鐵馬鞍山線大水坑站，料由大水坑站步行至屋苑，需時約5至10分鐘。

此外，日後會有天橋接駁至公共屋邨欣安邨，附近有小巴站或巴士站，可前往至馬鞍山廣場或大學站等。

依靠附近屋邨配套

若要購買日用品，現時屋苑的配套較少，要依靠附近的私人屋苑及公共屋邨商場。不過，日後屋苑會建三層商用大樓，當中設有商業或康樂設施。

此外，住戶亦可經天橋前往附近的欣安邨，欣安邨內設超級市場、便利店及餐廳。至於街市，則或要到較遠的恆安邨，其商場內設有街巿，但路程超過15分鐘。