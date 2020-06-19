居屋2020｜火炭彩禾苑有望即買即住　位處工業區　不近港鐵站

據了解，今期新居屋有逾7,000伙，包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑。 過去不少居屋項目都以樓花發售，但火炭彩禾苑已經拆棚，外牆亦已完成髹油，料有望現樓發售。不過，項目位處工業區，且離火炭港鐵站較遠，以交通工具接駁會較方便。 此外，彩禾苑鄰近公屋屋邨駿洋邨，駿洋邨內的商場設有街市，惟現今駿洋邨仍然入伙無期，未知何時能正式啟用。

火炭彩禾苑共提供約800伙，地盤現已拆棚，或能以現樓發售。（盧翊銘攝）

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彩禾苑位於火炭禾上墩街，前身是巴士車廠，現在改建為居屋。彩禾苑屬單幢式項目，共提供806伙，預料今年完工。單位面積介乎393至613平方呎，售價介乎252萬元至489萬元，每平方呎售價為7550元。

有望即買即住

就現場所見，彩禾苑已接近完工，大廈已經拆棚，外牆亦已髹上油漆，顏色以白色、綠色為主，料項目能以現樓發售，有望「即買即住」，毋須等待。

離火炭站甚遠 要經斜路

彩禾苑最近的港鐵站為火炭站，但兩者距離甚遠，步行要約15分鐘，同時亦要經過斜路，若以交通工具接駁會較方便。

彩禾苑與駿洋邨只有不足五分鐘路程，日後駿洋邨入伙後，由於邨內設五層高商場，並設公共交通交匯處，當中提供巴士及小巴總站，相信日後可助彩禾苑居民出入。

彩禾苑與駿洋邨只有不足五分鐘路程。從圖中所見，駿洋邨後方的高層建築物正是彩禾苑，外牆呈白色及綠色。（資料圖片／蔡正邦攝）

買餸可去駿洋邨

同時，彩禾苑位處工業區，附近有不少工業或物流中心，故時常有大型車輪出入，出入須小心留神。

而彩禾苑亦不設零售商店，生活設施日後可依靠駿洋邨內的商場，商場內部有街市、食肆等。不過，駿洋邨至今仍然用作檢疫中心，入伙無期，未知有關設施何時能啟用。

可望山景 或設三房兩廁單位

彩禾苑前方雖然有不少工廈，但後方為高山，相關單位可望一片翠綠山景，景色開揚。

此外，雖然彩禾苑是單幢式居屋，但亦不乏大單位。就網上圖片可見，彩禾苑設三房大單位，甚至設有套廁，適合大家庭購買。