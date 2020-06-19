居屋2020｜皇后山山麗苑「入場費」最低　選址較偏遠

今期居屋即將開售，據悉有火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑，涉逾7,000伙，作為無殼蝸牛上車的「抽獎機會」。 在逾7,000伙單位中，皇后山山麗苑成為「大戶」，共有3,200伙，佔今期居屋供應四成半。雖然山麗苑遠離粉嶺市中心，位置偏僻，且缺欠生活設施，但同時亦是今期居屋「入場費」最低的屋苑，最平售123萬元。而屋苑日後會設公共文通交匯處及零售設施，相信情況能大大改善。

粉嶺皇后山山麗苑是「大戶」，共提供約3,200伙居屋單位。（余俊亮攝）

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日後或有3.4萬人入住

山麗苑共提供約3,222伙居屋，共設六幢住宅大樓；地盤另一面則正興建七座公屋，共有約8,865伙，全部以「皇」字頭命名，名為皇后山邨。單位面積介乎277至451平方呎，每呎售5443元，入手價為123萬元，最貴的單位亦只售272萬元。

整個地盤面積約13.65公頃，位於粉嶺皇后山的前軍營用地，規模龐大。房委會預計，所有建造工程在2021年竣工，屆時可供約3.4萬人入住。

位置偏僻 前往地鐵站要交通接駁

若要前往山麗苑，目前有小巴線或巴士路線途經，可以來往上水或粉嶺港鐵站。若在粉嶺港鐵站前往山麗苑，下車後仍要步行約10分鐘。

不過，皇后山的工程規模極龐大，參考文件，日後地盤將設公共運輸總站，並有其他交通配套。此外，為配合皇后山發展，運輸署亦正諮詢巴士路線，並建議增設多條巴士線，例如來往皇后山及粉嶺站、南昌站、啟德等，料日後交通會有改善。

皇后山山麗苑暫時配套甚少，但現正興建社區會堂暨社會福利設施，日後可供居民使用。（立法會文件）

配套欠逢 料要依賴邨內零售設施

山麗苑至今仍是工地，附近「沙塵滾滾」。由於遠離粉嶺市中心，現時配套全無，日後若要購物，料只能依賴正在興建的零售設施，亦能選擇前住最近的聯和墟街市，但步行路程或超過半小時，需要交通接駁。

此外，皇后山日後將設社區會堂暨社會福利設施，當中設有安老院舍、幼兒中心等，同時亦會興建兩所小學。

粉嶺皇后山山麗苑環境清幽，附近發展較低密度，四周亦有綠地及高山，景色開揚。（讀者提供）

四周發展密度低 景色開揚

雖然山麗苑偏遠，但附近環境清幽。四周的發展較低密度，例如附近的馬料水新村、永寧村等，大多以低層村屋為主，甚少見到高樓，料大部份單位的景色開揚。此外，山麗苑附近有不少農地、綠化地帶及高山，能為景色加分。