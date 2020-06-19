居屋2020｜今期推近7000伙擬63折賣　最平售123萬　7月接受申請

房委會今年將推售近7,000伙居屋單位，是復建居屋後最多單位的一次。消息指，新一期居屋將推出四個屋苑，分別是火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑，最快7月接受申請，10月攪珠，下年3月揀樓。 據了解，房委會擬以63折發售該批單位，售價由123萬元起，鑽石山啟翔苑成為新一期居屋「樓王」，最貴單位即使折後仍要513萬元，亦是今期居屋最貴單位。而「入場費」最平的單位，則是粉嶺山麗苑，最平單位只需123萬元。

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鑽石山啟翔苑位置優越，與港鐵站鑽石山站只有數分鐘路程，附近亦有不少私樓或屋邨，配套成熟。（歐嘉樂攝）

粉嶺皇后山山麗苑佔最多

消息指，新一期居屋共推售4個項目，共提供7,047個單位，當中鑽石山啟翔苑更是近年難見的市中心盤，共提供940伙；粉嶺皇后山山麗苑更是「大戶」，共提供約3,222伙居屋單位；至於馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑則分別提供2,079伙及806伙。

樓王位於啟翔苑 售513萬

今次推售的項目以市價六三折發售，四個項目的售價介乎123萬至513萬元，當中以啟翔苑的售價最高，樓王單位售513萬元；而最平單位則是229萬元，平均呎價為9365元。至於售價最平的為山麗苑，每呎售5,443元，入手價為123萬元，最貴的單位亦只售272萬元。

錦駿苑售價介乎199萬元至406萬元，平均呎價為7,784元。至於彩禾苑售價則介乎252萬元至489萬元，平均每平方呎售價為7,550元。

消息指，因應肺炎疫情，房委會定售價時採用2020年4月至6月的最新入息數字，而非1月至3月的數字。房委會建議採用「臨時」折扣率及平均售價作為一次性特別安排。若入息數字下跌，將會上調折扣率，若入息數字上升，則不會下調折扣率。

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+ 14 + 13 + 12

單身人士配額為700個

綠白表申請者配額比例方面，房委會建議今期居屋將綠白表比例由五比五，調整至四比六，意味更多白表申請者有上車機會。據悉，一人申請者將有700個配額，較上期增加200個；家有長者家庭申請者則有2100個配額，較上期多600個。

長沙灣凱樂苑有6伙單位重售

至於重售單位，居屋2018有18伙因買賣協議撤銷而收回的單位，當中12伙於裕泰苑及6伙於凱樂苑，將會連同於選樓日期開始前1個月確認收回的「居屋2019」單位重售。