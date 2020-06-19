居屋2020｜罕見市中心盤！鑽石山啟翔苑享沙中綫優勢　配套成熟

消息指，今期新居屋包括火炭彩禾苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑，涉約7,000伙，再次成為復售居屋以來單位數目最多的一次。 鑽石山啟翔苑地點優越，更是今期居屋中交通最便利的屋苑。除了四周配套成熟外，屋苑與鑽石山港鐵站只有數分鐘路程，而鑽石山站更是觀塘綫及屯馬綫的轉綫站。按照沙中綫的通車時間表，預計屋苑在2022年落成後，過海段亦已通車，屆時無論過海或前往其他地區都極方便。

鑽石山啟翔苑位置優越，與港鐵站鑽石山站只有數分鐘路程，附近亦有不少私樓或屋邨，配套成熟。（歐嘉樂攝）

居屋2020逐一睇：

居屋2020｜馬鞍山錦駿苑背山而建 高層或可望海 鄰近屯馬綫車站

居屋2020｜皇后山山麗苑「入場費」最低 選址較偏遠

居屋2020｜火炭彩禾苑有望即買即住 位處工業區 不近港鐵站

啟翔苑位於市中心，屬於大磡村舊址。地盤位於「鑽石山綜合發展區」內，當中有兩幢會被劃作居屋發售，合共提供逾940伙單位，另有五幢則為出租公屋或綠置居，規模龐大。單位面積介乎約294至501平方呎，售價介乎229萬至513萬元，平均呎價為9365元。預計關鍵日期為2023年5月31日。

鄰近港鐵、巴士站 位於沙中綫轉綫站

啟翔苑位於鑽石山站港鐵站附近，離港鐵站出口只有數分鐘路程。而鑽石山站是觀塘綫及沙中綫的轉綫站，有機會成為東九龍的鐵路樞紐。現時沙中綫「大圍至紅磡段」已局部通車，由大圍前往鑽石山只需9分鐘；至於沙中綫過海段，則預計2022年首季通車，而啟翔苑預計同年落成，屆時入伙後，居民可經紅磡快速過海。

此外，除了港鐵外，日後啟翔苑旁將設公共運輸交匯處，令交通更便利。

鄰近大型商場

此外，啟翔苑附近配套成熟，四周已有不少大型屋苑，例如私人屋苑「星河明居」、采頤花園、居屋龍蟠苑等。屋苑鄰近「荷里活廣場」，商場內有超級市場、食肆等，日後更會有天橋接駁。

▼活水公園、文化園景大道構思圖▼

建活水公園 設池塘、模擬河道

地盤對出為彩虹道，交通甚繁忙，或未必如其他屋苑清幽。不過，根據規劃，日後區內將設活水公園及文化園景大道，料在2023年至2024年分階段完工。

活水公園日後將會興建池塘、模擬天然河道水景等，當中更會重置三座歷史建築物，包括二級歷史建築的機槍、三級歷史建築的前皇家空軍飛機庫及已故影星喬宏舊居石寓，同時亦有多用途活動室、兒童遊樂場。

至於文化園景大道則與啟翔苑較近，工程會興建蔭棚、長櫈、綠花園景休憩空間等。此外，啟翔苑旁亦計劃興建宗教設施。