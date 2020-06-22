屯門友愛街市完成翻新　化身「童話風」　基滙資本：19家老店留低

位於屯門愛定商場的友愛街市，基滙資本早前花數月時間裝修，昨日（22日）終於開幕，並以新形象以人，成為全港首個「童話風」的特式街市。 基滙資本公共事務及市場總監黃梓謙坦言，整個翻新工程投資過千萬元，希望能吸引更多外來客，帶動街市生意。他又指，現時街市的衛生已大大改善，不但有更多店舖，更應用更多科技，承認有必要作租金調整，又指在疫情下，仍然有100%出租率，更有19間老店留下繼續經營。

屯門友愛街市已完成翻新，門外呈不規則的「扭曲」形狀，設計仿照波蘭的「哈哈屋」。（余俊亮攝）

基滙資本早年收購多個領展商場，並成立「民坊」管理，後來為了翻新友愛街市，曾要求租戶搬走，一度釀成風波，之後基滙資本決定延長清場死線。經過一段時間後，現時友愛街市已完成翻新，並在昨日開幕。

就現場所見，街市的造型有別於一般屋邨街市，門外呈不規則的「扭曲」形狀，設計仿照波蘭的「哈哈屋」。踏入街市便見繽紛的裝飾，每個檔位上都有一朵朵「蘑茹」，牆上階磚以粉色及白色點綴，再配以黑白色的地磚，把街市打造成童話世界。

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燒味店有「食神」壁畫

黃梓謙說， 除了童話風外，街市內一間燒味店，租戶邀請居港法國人參照周星馳主演的電影《食神》，在外牆畫上主角「史提芬周」及「如花」，為街市增添本土味。

而街市更設小食街，內設15間小食店，設有台式飲品、日式小食、車仔麵店等，小食街更營業至深夜12時。

友愛街市內的燒味店，其外牆畫上了電影《食神》的主角「史提芬周」及「如花」，整個畫作由法國人操刀。（余俊亮攝）

71個舖位100%出租

黃梓謙說，他們剛接手時，街市本來有不少空舖，但現時所有舖位已全數出租，舖位數目及種類更大大增加。他解釋，街市舖位由52個增至71個，本來只得30多戶經營，但現時共有50多戶進駐街市，當中更有19戶更是老店，包括由80年代「開邨」時已經營的五金舖，至今已由第二代接手。

他又提及，翻新前曾有一間經營了20多年的魚檔，但街市過去只得一間魚檔，猶如「獨市」，亦有街坊曾指魚檔的售價甚高。黃梓謙坦言，希望街市內有競爭，以免推高產品價錢，故現時街市已有最少四間魚檔。

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基滙資本公共事務及市場總監黃梓謙說，設計兒童主題的街市，除了希望能帶來歡樂外，亦希望可吸引外來客人，帶動街市生意。（余俊亮攝）

投資過千萬元

黃梓謙直言，不希望「倒模式」地經營街市，整個工程投資過千萬元，設計兒童主題的街市，除了希望能帶來歡樂外，亦能配合附近的屯門公園共融遊樂場，吸引外區客人前來街市，帶動生意。

街市又設會員計劃，顧客能以手機應用程式或實體卡儲分 ，每消費一元可獲0.1分，日後可換購食品或電子產品，亦正策劃換取體育班。而日後街市會設導賞團，讓小朋友到場參觀。