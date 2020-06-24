新冠肺炎｜麥肯錫：全球旅遊業損失達10萬億港元　2022年才復正常

新冠病毒肺炎在全球大流行，多國封關，全球旅遊業受到重挫。旅發局今天（24日）舉行「疫情後國際旅遊的新常態」網上論壇，參與論壇的麥肯錫公司董事合夥人沈思文（Steve Saxon）表示，全球旅遊業損失達10萬億港元，國際旅遊最快要2022年才可回復至2019年的水平，而境內旅遊將會是未來旅遊的新趨勢。

新冠肺炎在全球大流行，多國的旅遊業受到重挫。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

麥肯錫公司董事合夥人沈思文表示，新冠疫情對全球經濟和商業有深遠影響，全球旅遊業的出口收入在疫情下已損失了0.9萬億至1.2萬億美元（約6.9萬億港元至10萬億港元），預計全球旅遊業要在2022年才能恢復到疫情前的水平。



本土旅遊是新商機 中英德是潛力國家

他指中國的旅遊活動更已恢復至疫前約一半水平，但整體旅客信心仍然低迷，旅遊復甦速度也較預期慢。他預期新冠病毒疫情後本土旅遊會是重要商機，中國、英國和德國將會是較大潛力的國家，年輕旅客及家庭旅客亦會是重點客群。

推「Open House Hong Kong」平台宣傳本港抗疫措施

旅發局主席彭耀佳則指，本港在疫情之下仍是安全城市，業界已採取了多項遏止疫情擴散的措施，重建旅客信心。他宣布與政府合作將推出「Open House Hong Kong」平台，向旅客提供不同的本地優惠及體驗，吸引他們重臨香港。