海洋公園換班　消息：劉鳴煒大熱接孔令成任主席　CEO人選將公布

海洋公園上月獲財委會通過54億元撥款申請，逃過破產倒閉的命運，並於本月中重開。海洋公園主席孔令成及行政總裁李繩宗任期將於月底屆滿，接棒人選備受關注。 消息指，現任副主席劉鳴煒，將以大熱姿態接任主席。至於行政總裁人選，公園發言人早前表示，招聘程序及工作已完成，會適時公布。據了解，海洋公園會在下周一前正式公布新主席和CEO人選。

+ 2

現年39歲的劉鳴煒於2008年時已加入海洋公園公司董事局，現時是海洋公園董事局的副主席，近期他在海洋公園財困危機、要到立法會申請撥款時，常擔任說客遊說議員和公眾支持撥款。消息指，他將以大熱姿態，接任海洋公園主席。

劉鳴煒現為華人置業集團主席，並擔任多個公職，包括青年事務委員會副主席、扶貧委員會轄下「關愛基金專責小組」及「社會參與專責小組」之增補委員、香港城市大學校董會成員、外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建委員會委員等，他同為四川省政協委員。

+ 17 + 16 + 15

海洋公園將在下周一前，正式公布新主席和行政總裁（CEO）人選。

現任CEO李繩宗去年已宣布會在今年退休，公園亦進行全球招聘物色新CEO。據了解，海洋公園遇上新冠病毒疫情和營運危機，公園或會在現任班底中選擇人選升任CEO，待公園訂立新發展方向後，再另覓更適合人選。劃後或會再另覓人選。

接連經歷反修例示威衝突事件、新冠肺炎疫情，海洋公園營業額大受打擊，今年1月26日關園後出現財困，幾乎要倒閉，直至5月底終獲立法會財務委員會通過撥款54億元「吊鹽水」，讓這個滿載港人集體回憶的樂園「有得留低」。