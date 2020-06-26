劉鳴煒掌海洋公園　任期僅一年　邱騰華：董事局主席最佳人選

海洋公園上月獲財委會通過54億元撥款申請，並於本月中重開。海洋公園主席孔令成及行政總裁李繩宗的任期將於本月底屆滿，政府今日（26日）宣布，行政長官已委任劉鳴煒為海洋公園公司董事局主席，並再度委任鄭詩韻、龔楊恩慈和吳永順三位非官守成員，任期均為一年，由今年7月1日起至明年6月30日，較以往一般三年為短。 另外，海洋公園亦宣佈委任現任公園首席財務總監暨公司秘書陳善瑜為下任行政總裁，接替於 7月 1 日榮休的李繩宗，任期同為一年。

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政府感謝即將卸任的孔令成，指他在過去六年擔任海洋公園董事局主席期間，竭盡心力，帶領海洋公園應對不同的挑戰；亦感謝即將卸任的行政總裁李繩宗和董事局成員黃進達，對推動海洋公園發展所作出的努力和貢獻。政府已展開重新審視海洋公園未來發展的工作，並相信憑藉董事局成員的熱誠和其在不同範疇的專業知識，定能積極參與並為重新審視的工作提供寶貴意見，讓海洋公園更好地服務香港市民和公園訪客。

海洋公園首席財務總監暨公司秘書陳善瑜，下月起擔任行政總裁。（海洋公園提供圖片）

劉鳴煒：協助政府重新審視海洋公園未來路向

劉鳴煒透過園方表示，對獲委任非常榮幸，並感謝過去與孔令成和李繩宗共事的機會，「他們為公園倡導過不少項目，包括帶領公園開展重新定位的研究，為公園重塑未來奠定重要基礎。我會承先啟後，與其他董事局成員、陳善瑜及公園管理團隊緊密合作，協助政府重新審視海洋公園的未來路向。」

劉鳴煒表示，新任行政總裁陳善瑜在公園服務了28年，曾在公園應對包括1998年金融海嘯和2003年沙士疫情等多個嚴峻的市場考驗時擔當重要角色。「毫無疑問她持守公園的信念及核心價值，亦深受同事信賴。尤其在公園經過新冠肺炎疫情沉重打擊後，由她領導公園有助穩定士氣，讓團隊齊心推動公園的未來發展。」劉認為憑藉她的財務策劃專長及對公園運作的透徹了解，董事局有信心在陳善瑜的帶領下，公園可在此重要時刻實施有效措施以善用資源和強化收入來源。