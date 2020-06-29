綠置居2019｜慈父首日揀樓如中獎：冀搬青富苑　幫女兒孫子置業　

綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑以市價49折出售，今期更重推長沙灣麗翠苑 14伙單位發售。房委會今日（29日）起邀請中籤者分批揀樓。 已身為祖父的黃先生，今日帶同孫兒到場揀樓。他說，女兒一直想置業，故今次申請綠置居「幫她一把」。他打算買入青富苑大單位，讓三代人同住。

已身為祖父的黃先生，今日帶同孫兒到場揀樓。（盧翊銘攝）

麗翠苑大單位搶手 只可選青富苑

黃先生表示，打算購買青富苑的大單位，讓孫兒可搬進新居，三代同堂一同入住。他說，他一直住在深水埗區公屋，本來心儀麗翠苑，但大單位已被全部選購，而柴灣位置偏遠，故最後打算揀選青富苑，「柴灣喺邊度我都唔知，由出世到依家都係九龍新界住。」

他直言，女兒出嫁後便搬出，雖然一直想置業，但私人市場樓價高昂，坦言現時年輕人難以負擔，父母可讓子女一同供樓。作為退休人士，被問及日後供樓會否有負擔，他坦言要「慳啲」，「係香港要食就好閒，最主要係住。」

猶如六合彩中獎

黃先生說，過去曾多次申請綠置居或居屋，笑言次數雖然不比買六合彩多，但一直抽不中，故今次可以在首日揀樓，形容「好開心」，「我從未試過（抽中）第一個號碼⋯⋯買六合彩都未試過中過五獎以上。」

準買家羅小姐同樣表示，麗翠苑即將賣完，故將會選擇青富苑。（盧翊銘攝）

女兒冀兩老「住得舒服」

另一準買家羅小姐同樣表示，麗翠苑即將賣完，故將會選擇青富苑。她又說，現時公屋單位已居住十多年，環境殘舊，日後主要由她獨力供樓，「可以嘅話想轉個環境，等老人家可以住得舒服啲。」

她坦言，買樓會考慮政治因素，但認為若在香港生活，必須要解決居住問題。