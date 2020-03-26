統計處調查指逾597萬人擁智能手機　約16萬人有兩部或以上

政府統計處就使用智能手機的普及程度進行調查，發現本港共有超過597萬人擁有智能手機，呈上升趨勢。當中有2.6%的人、即超過15萬人有兩部或以上智能電話，而約99.9%年齡介乎10歲至44歲的人士，擁有智能手機。

統計處調查指，全港逾597萬人擁智能手機。（資料圖片／李澤彤攝）

政府統計處發表《主題性住戶統計調查第69號報告書》，於2019年4月至7月期間，就個人電腦和互聯網普及程度進行調查。

結果顯示，全港有超過597萬人擁有手提電話，較2018年的約581萬人多出約16萬人，而滲透率亦由2018年的89.8%上升至2019年的91.5%，數字自2012年起呈上升趨勢。此外，以智能手機連接互聯網人士比率亦為最高，達99.7%，較以電腦或其他設備連接的比率為高。

長者使用智能手機增長最明顯

此外，按年齡組別分類，10至24歲的群組，有94%的人都擁有智能手機，而25至44歲的群組，有99.8%人有智能手機，即幾乎全民有手機。

報告又指出，智能手機的使用在長者中的增長特別明顯，大約每3名65歲或以上的人士中有2名擁有智能手機，較2018年的數字多。調查報告又指出，約2.6%擁有智能手機的人士有兩部手機，即約15.5萬人，而擁有三部手機或以上的人則佔0.2%，即約1.1萬人。