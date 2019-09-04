板長壽司大埔八號花園店劍魚刺身水銀超標1.5倍　食安中心令停售

食環署食物安全中心今日（4日）公布，透過恆常的食物監測計劃，從大埔一間食肆抽取一個劍魚刺身樣本樣本進行檢測。結果顯示，樣本含百萬分之一點二七的水銀，超出法例標準的百萬分之零點五。中心發言人表示，已知會涉事食肆違規情況，並要求停售該批產品，中心正追查產品來源。 涉事食肆位於大埔安慈路2號八號花園地下18-19號舖，翻查資料該食肆為「板長壽司」。

食安中心公布，透過恆常的食物監測計劃，從大埔一間食肆抽取一個劍魚刺身樣本進行檢測。結果顯示，樣本含百萬分之一點二七的汞（俗稱水銀），超出法例標準的百萬分之零點五。中心發言人表示，中心已知會涉事食肆上述違規情況，並要求其停售該批產品，中心正追查有關產品的來源。

涉事食肆位於大埔安慈路2號八號花園地下18-19號舖，翻查資料該食肆為「板長壽司」。



食安中心發言人稱，水銀可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。中心的總膳食研究報告亦指出體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。較容易受汞影響的人士，包括孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等，避免進食汞含量可能較高的魚類。



發言人引述《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），稱任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。中心會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。