【兒童飲食】夏日常見五大水果　唔識食分分鐘會中毒

每逢夏日，港人最愛吃荔枝、蜜瓜等水果消暑。雖然「吃水果」看似無害，但前提是在適當的份量以及正確的時間內進食，否則可能會令你和小朋友中毒！因此要真正做到食生果是有助健康的話，相關的知識一定要了解清楚。

未熟荔枝有毒素 不宜空腹食用

「一啖荔枝三把火」，荔枝是大家相對知道要留神的水果之一，根據本港食物安全中心指，進食荔枝前要在流動清水下輕輕刷洗，之後才剝皮。而且一定要記著不能在空腹的情況下進食荔枝，一般建議小朋友每日進食不超過５粒；而一般成年人每日不要超過300克，即約十粒。

而有研究指荔枝天然含有hypoglycin A(次甘氨酸甲) 及MCPG(亞甲環丙基甘氨酸)兩種化學物質，而未成熟的荔枝含量更高，這兩種物質可抑制人體產生葡萄糖，對小朋友來說相當危險，因為小朋友的肝醣儲備較少，在沒有進食正餐前更容易導致低血糖。若空腹期間大量進食含hypoglycin A同MCPG的荔枝，就會令本來已經血糖偏低的小朋友出現抽搐、昏迷、甚至死亡情況。

龍眼要揀深色

龍眼和荔枝也是Ackee(阿開木)果實的一種，即同樣含有hypoglycin A(次甘氨酸甲) 及MCPG(亞甲環丙基甘氨酸)兩種化學物質，不宜進食未成熟的龍眼，更加不要空腹及大量食用。

而龍眼更大的問題在於不少曾驗出含二氧化硫，果欄果臨門創辦人陳文玲（Mandy）說：「在香港，大部份龍眼也是泰國進口，但因為過度使用二氧化硫，令原先很快變得深色的龍眼皮變白及淺色，而消費者以為淺色的龍眼更乾淨更優質，銷量大升，但大家不應再用眼晴食生果。其實使用適當的二氧化硫，的確有很好的殺菌功效，當過度使用去漂白龍眼就會出現副作用，因為這個問題，我們一家也很少再吃龍眼。」

Mandy最後提醒在購買龍眼與荔枝時，不要選擇有裂口的，因為裂口位很易滋生昆蟲或令牠們有機可乘，龍眼和荔枝單是純甜度，也是有利細菌和蟲滋生。

紅毛丹太鮮紅或「有伏」

同樣是(阿開木)果實的一種，與荔枝、龍眼一樣，不宜進食未成熟的紅毛丹，更加不要空腹及大量食用。而紅毛丹同樣因為黑心手法而令家長要加倍小心！紅毛丹由於放兩、三天就變黑會影響外觀，因此過往有不少新聞，是有果商為保持紅毛丹的鮮紅賣相，用工業稀硫酸及酸性保鮮劑浸泡，令紅毛丹保持鮮紅長達一周。

磷酸、硫酸都具有高腐蝕性、高刺激性，碰到人體傷害極大，進食會十分危險。在市場上買紅毛丹要仔細甄別，紅色特別艷、外表水分較多、聞起來有刺鼻味道的，很可能有問題。

哈蜜瓜易過敏

水果過敏與花粉過敏還存在著一定的關係，在春夏季，花朵的盛放導致大量花粉飄浮在空氣中，令不少人的過敏症狀變得更嚴重，例如不斷打噴嚏﹑喉嚨痛或雙眼變得浮腫，如果有這種過敏體質的小朋友或家長進食哈蜜瓜，便要注意。哈蜜瓜含有一種與花粉相似的蛋白酶酵素，敏感人士有機會誘發交叉性過敏，徵狀包括：唇邊、舌頭或喉嚨痕癢、腸胃不適等。

芒果避免直接接觸皮膚

芒果同樣存在誘發過敏的問題，但太多數是基於直接接觸所引起，因此食用時應方，把芒果切開後拿勺子舀著吃，或是將芒果切成一粒粒進食，目的是不要令口部周圍及面部接觸到芒果汁液。一旦對芒果產生過敏，接觸到沾有樹汁的果皮部位，過敏者可能產生蕁麻疹、丘疹、紅疹、甚至嘔吐情況。

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