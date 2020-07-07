新冠肺炎｜拔萃男書院附屬小學家長確診　連同中學部明起停課

本港新冠肺炎疫情反彈，本港今日（7日）新增9宗本地感染確診個案，是復課以來最多。中學及大專院校有學生或家長確診，另至少9間學校有師生或家長曾與患者接觸。拔萃男書院附屬小學公布，一名學生家長今晚確診，校方宣布小學部及中學部明起（8日，星期三）停課，考試取消，直至另行通知。 教育局根據衞生署建議，毋須全港停課，如學校有師生人員確診，停課14日。另教育局向各官立學校、資助學校（包括特殊學校）、按位津貼學校及直接資助計劃學校發放一筆過10萬元「特別支援津貼」，讓學校加強清潔和消毒校舍。

拔萃男書院附屬小學家長確診，全部連同中學部明起停課。（資料圖片）

拔萃男書院附屬小學晚上10時許，向家長公布，一名學生家長確診，小學和中學部明天起停課，至另行通知；明起的考試將會取消，另安排補考。

該校家長教師會發給家長的短訊顯示，患者是一名三年級學生母親，是今日確診者之一。但今日14名確診者之中，只有四名女性，當中36及31歲女患者為輸入個案，另外兩名本地感染患者分別66及85歲，因此新患者可能是新個案。

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兩學生確診 扶輪中學學生吃過彬記外賣

香港演藝學院有一名學生確診，為第1293宗個案，該名29歲男患者自6月17日起沒回校。現時校園關閉，進行清潔。

位於黃大仙的中華基督教會扶輪中學有一名就讀3B班的14歲學生確診，為第1295宗個案，學校按衞生防護中心指示停課14日，並加強消毒。他的父親確診，曾光顧過坪石邨彬記粥麵美食店，他則有吃父親買回來的外賣。

多校因學生家長或同住親友染疫都要停課

位於火炭的培基小學，就讀「一誠班」學生的父親確診，學校暫時如常上課，需視乎情況決定需否停課。

沙田祟真學校2B班學生的父親確診，學校停課3天，小五呈分試順延至復課首天。位於沙田的東華三院馮黃鳳亭中學，亦有學生的父親確診，暫時未有校方公布安排。

位於荃灣的天佑小學，有學生家人初步確診，家長可自行決定是否讓子女回校上課。

油麻地天主教小學（海泓道）有一名和兩名學生同住的親友初步對病毒檢測結果呈陽性，停課1天，視乎情況決定需否繼續停課。

位於元朗的光明英來學校，有教職員家人初步確診，該教職員已即時在家隔離。

上水鳳溪創新小學有一名教師是患者的密切接觸者，學校安排停課3天。

旺角的優才（楊殷有娣）書院，有學生家長曾與確診者接觸，校方稱該家長檢測屬陰性，校方將討論明天是否復課。

鑑於學校須於復課後加強清潔和消毒校舍，教育局宣布，向學校發放一筆過10萬元「特別支援津貼」。每所官立學校、資助學校（包括特殊學校）、按位津貼學校及直接資助計劃學校及由教育局資助的特殊學校宿舍部可獲發放10萬元現金津貼，學校可利用津貼聘請額外校工進行清潔工作。

教育局宣布，已與衞生防護中心建立通報及處理確診或緊密接觸者機制，也和校方商討有關措施，包括停課安排。教育局表示，今日接獲數間學校通知有一宗學生確診個案，以及數名學生、教職員曾接觸確診人士或是緊密接觸者，有關學校會與衞生防護中心保持聯絡。