新冠肺炎｜患者行蹤曝光　醫管局確診員工曾到新城市廣場尖沙咀H8

本港今日（7日）新增14宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中9宗是本地個案、5宗源頭未明，衞生防護中心公布各患者的行蹤，其中以醫管局確診員工，第1292宗個案、40歲男子的行蹤最多，遍布沙田、九龍城、油尖旺及離島共四區，並於7月3日入住迪士尼樂園酒店。 另外，第1296宗個案、29歲男患者會到不同地方教琴，中心公布他曾到過聯合道38號、黃埔花園聚寶坊、以及丹拿花園第3座。

沙田一田百貨因曾有確診者光顧休業一天

衞生防護中心公布9宗本地感染新型肺炎個案的患者行蹤，其中以第1292宗個案、40歲男子的行蹤最多，潛伏期內到過沙田新城市廣場、馬鞍山廣場、尖沙咀的H8、並於7月3日到訪迪士尼樂園酒並入住迪士尼樂園酒店。他最後7月2日到過位於九龍城的九龍醫院醫管局資訊大樓上班。

新城市廣場一田百貨晚上宣布，收到通知，有新冠肺炎確診者曾到訪沙田店，因此該店今日提早休息，明天（8日)停業一天，已安排專業人士進行全店深度清潔和消毒，以保障顧客及員工安全，深度清潔和消毒後, 將於星期四（9日）重開營業。

演藝學院確診學生曾到黃埔花園

另外，第1296宗個案、29歲男子是香港演藝學院的學生，中心透露他會到不同地方教琴，中心公布他曾到過聯合道38號、黃埔花園聚寶坊、以及丹拿花園第3座。

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坪石邨彬記確診顧客曾到朗豪坊​

日前有兩名員工確診的坪石彬記粥麵美食，今日再多兩名顧客確診，包括第1291宗、58歲男的士司機，以及第1297宗、28歲男子，該28歲男除了曾到坪石邨玉石樓外，亦曾於7月4日到過朗豪坊。

第1291宗的兒子同樣確診，是第1295宗個案、14歲男子，兩人曾到過彩雲商場，14歲男於昨日（6日）仍有回到位於黃大仙的中華基督教會扶輪中學上學。

第6宗相關個案是第1289宗個案、68歲男子，他在佐敦新發茶餐廳工作，曾獲第1291宗個案多次接載。除了工作地點之外，他到過住所安達邨樓下的安達商場北翼，以及深水埗的李鄭屋商場。

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