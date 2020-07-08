新冠肺炎｜禮頓山31歲男子確診　7.1到銅鑼灣一風堂、極尚大喜屋

衞生防護中心公布今日（8日）新增19宗本地感染新型冠狀病毒肺炎個案，其中5宗無明顯源頭，包括第1319宗個案、31歲男患者。中心透露他住在跑馬地禮頓山，於7月1日到過銅鑼灣多地，包括軒尼詩道的凡高廚房、利舞台的玉桃軒、希慎廣場的一風堂及銅鑼灣廣場的極尚大喜屋。 醫院管局理局則指，病人7月3日起不適，翌日求診時獲派深喉唾液樣本瓶，惟他相隔2天，至7月7日才交回樣本，醫管局呼籲病人若收到樣本瓶應盡快交回樣本做檢測。

衞生防護中心公布，本港增19宗本地感染個案，其中5宗源頭未明。左起：衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局總行政經理何婉霞（羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日再多5宗源頭未明的本地個案，其中第1319宗個案、31歲男患者並非住在已爆疫情的沙田區或九龍東，而是住港島禮頓山，行蹤亦主要在港島。男病人的工作地點在皇后大道東，兩名同事屬緊密接觸者需檢疫。

張竹君公布病人的部份行蹤，男病人於7月1日到過銅鑼灣區內多間食肆，包括軒尼詩道的凡高廚房、希慎廣場的一風堂、銅鑼灣廣場的極尚大喜屋、利舞台廣場的玉桃軒，亦去過駱克道一些地方。

記者傍晚以顧客身份致電食肆查詢，四間餐廳均正在營業，員工聲稱未收到有確診顧客到訪的消息，故暫未有停業安排，玉桃軒同時透露已接獲多名顧客要求取消訂座。

病人遲兩日才交回樣本檢測

病人自7月3日有腹瀉，7月4日有發燒及疑失去味覺，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞透露，病人於7月4日到過灣仔貝夫人普通科門診診所求醫，當時獲派深喉唾液樣本瓶，惟病人未有於翌日早上交回，事隔兩日至7月7日才交回樣本，今日確診。

何婉霞向病人作呼籲，若醫生派樣本瓶即表示懷疑染病，病人應盡快交回樣本做檢測。

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