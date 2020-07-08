新冠肺炎｜譚仔調景嶺彩明分店有員工家屬確診　停業三日員工隔離

譚仔雲南米線今日（8日）發聲明指，得悉彩明分店一名員工的家屬確診新型冠狀病毒肺炎，該員工已兩日無上班，全店員工將需隔離14日後才可上班，而涉事的分店即日起停業三日，至周六（11日）重開，屆時將安排其他分店健康狀況良好的員工為顧客服務。

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譚仔雲南米線的聲明透露，今日傍晚收到彩明分店一名員工的家屬確診新型肺炎，該員工是緊密接觸者，所屬的分店已即時關閉。聲明指，該名員工早已於其家屬初感不適時，至今已兩天沒有上班，涉及的彩明分店會由專業清潔公司進行全面徹底消毒，包括抽風系統，分店會妥善棄置已開封或經過處理的食材。

聲明又指，有關分店全部員工自我隔離14天，確定沒有受到感染才可上班，彩明分店將停業3天，待徹底消毒後於7月11日重新營業，並安排其他分店健康狀況良好的員工為顧客服務。

鰂魚涌華蘭商場百佳有員工確診 同樣停業三日

另外，第1304宗確診個案、41歲女患者是鰂魚涌華蘭商場百佳超市壽司櫃位的員工，百佳回覆查詢時指，該員工昨日起無上班，所屬分店於7月8日至10日停業三日全面消毒，同店的所有原有的員工將根據政府指引在家隔離14天，至11日重開時， 會安排另一組員工為顧客提供服務。