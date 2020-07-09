新冠肺炎｜入座率再收緊餐廳憂捱不過　黃傑龍歎七折優惠生不逢時

本港新冠肺炎第三波疫情爆發，今日（9日）一共新增42宗確診個案，當中有34宗是本地個案，政府亦公布周六起收緊社交距離措施，包括食肆限制每枱8人。 有食肆負責人坦言，早前政府放寬限制措施後，生意一度好轉，但由於疫情再度升溫，影響市民外出進食的意慾之餘，難以經營，「生意影響太大，員工已經要輪流放無薪假。」又指要再度推外賣優惠吸客。 叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍則說，現時餐廳只能做好地方清潔、嚴格遵守餐廳枱與枱之間距離。他擔心疫情下的確減低市民用餐的意慾，慨歎剛推出的「七月七折」計劃「生不逢時」，但希望做足防疫措施及優惠「雙管齊下」，將影響減低。

本港新冠肺炎第三波疫情爆發，今日（9日）一共新增42宗確診個案，政府亦公布周六起收緊限聚措施，包括食肆限制每枱8人，相片攝於加緊限聚令前的7月9日。（鄭子峰攝）

隨著疫情度升溫，部份更是本地確診，政府今日（9日）公布，於本周六（11日）起收緊措施，包括食肆限制每枱8人。《香港01》記者到部份食店了解，不少負責人顯得無奈，慨歎經營困難，擔心能否「撐得住」，又批評政府的檢疫措施不足，疫症沒完沒了。

燒味餐廳員工黎小姐稱，日前限制措施放寬後，生意回暖一成，現時限聚令再度收緊，她直言擔心再收緊措施會令生意再度回落，但只能無奈接受，「無辨法，咁嚴重都要保護㗎啦。」疫情以來，黎小姐的餐廳生意額大幅減少至原來的一半，她指餐廳須設每枱1.5米距離，對生意額打擊最為嚴重，因為餐廳面積小，最多只能放6張枱，收緊後只能放4張。黎小姐亦坦言「唔太想」政府再收緊措施，「生意影響太大，員工已經要輪流放無薪假。」黎小姐稱，現時餐廳只能推出外賣優惠，望能吸引更多顧客。

「坐六成人點做？有貼都無用」

另一間米線餐廳負責人黃先生表示，日前限聚令放寬後生意回升兩成，對再度收緊社交距離措施感到困擾，直指政府發放的保就業補貼幫助不大：「六成人點做？有補貼都冇用，一定要坐滿人先夠做。」餐廳本能容納40人，措施收緊後最多只能坐24人，生意減少近一半，而租金1個月高達10多萬元，黃先生坦言壓力極大。

銅鑼灣一間米線店的負責人黃先生表示日前限聚令放寬後生意回升兩成，對再度收緊限聚令感到困擾。（黃偉倫攝）

位於灣仔的一間粉麵店，於大約5時全無客人，只有職員坐着。負責人蕭先生表示，疫情下生意大跌五成，即使限聚令放寬後，生意仍然低迷，只回升約一成。不過他表示，即使重設限令，影響亦不大，因餐桌原本最多只可坐4人，而且本身食肆亦不會滿座，顧客傾向留家進餐。他坦言：｢日日都蝕緊錢。回本？緊係無得回本啦。不過租期未滿，都要捱落去。｣

另一間於灣仔的泰式餐館，同樣顧客寥寥。負責人陳先生表示，生意早前一度回升約三成，惟但現時疫情再次爆發，只好跟隨限制措施，「無辦法都要做，比起中招好。｣

燒味餐廳員工黎小姐稱，日前限聚令放寬後，生意有回暖一成，惟再度收緊後，擔心生意再度回落。（黃偉倫攝）

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍則說，，明白到抗疫需要政府全力協助，但餐廳負責人、員工及市民亦要合作一同合作才能「自救」。現時餐廳只能做好清潔、嚴格遵守餐廳枱與枱之間距離、減少枱數為佳，而職員亦必需戴上口罩以保障自己及食客，「其實做好一定會好好多，中咗招唔開得到時咪仲麻煩。」又指受影響必定是較小型的傳統食肆，「始終食客呢一刻選擇安全啲嘅肆嘅，所以個啲令人擔心。」

他慨歎，五月中疫情放緩，不少市民外出購物、進食，生意反彈，現時必定有影響，但不少人已習慣抗疫生活，相信嚴重性較三月時低，將會重推外賣優惠「迎合所需」。

此外，飲食業界剛推出「7月七折、8月八折」優惠，指剛遇上疫情升溫，「無辦法，只能夠話生不逢時。」但認為現時要積極面對，以做足防疫措施及加上推出更多優惠雙管齊下，將影響減低。