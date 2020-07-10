新冠肺炎｜18歲青年確診　逢周末陪居港泰護老中心父親慈雲山行街

新冠肺炎第三波疫情爆發，今天（10日）新增38宗確診個案，當中32宗屬本地個案。再有12宗個案和慈雲山港泰護老中心、佐敦新發茶餐廳、坪石彬記粥麵美食，以及的士司機群組有關。 其中新確診的18歲男子，是港泰護老中心61歲確診男院友的兒子，他在每個周末都會接父親在慈雲山中心附近走動，但沒有在外吃東西，上月28日曾經接爸爸回家慶祝父親節。

7月10日，一名確診的18歲男子是港泰護老中心61歲男院友的兒子，他的爸爸早前確診。（梁鵬威攝）

患者上周低接父回家補慶父親節

新冠肺炎第三波疫情爆發，今天（10日）新增38宗確診個案，當中32宗屬本地個案，再有個案和慈雲山蒲明里港泰護老中心有關，截至今日有29名院友及4名職員確診，院友確診比率達四分三。

新增確診的第1404宗個案的18歲男子，其日前確診的父親可自行離開護老院，常去慈雲山中心。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日記者會上表示，患者每個周末會接父親在慈雲山中心附近走動，平時不會街上除口罩進食；患者上月28日曾經接爸爸回家慶祝父親節。

患者本月6日開始頭痛，他和兄長曾在本月9日到將軍澳急症室求醫，其兄長的病毒檢測呈陰性。

第1395宗個案、86歲男子是港泰護老中心院友，他在本月8日開始有咳嗽，被送往瑪麗醫院治理。

7月10日，再有三名和坪石邨彬記粥麵美食有關聯的確診者。（資料圖片／鄺曉斌攝）

彬記新發茶餐廳共增4宗個案

今天再有新增個案和坪石邨彬記粥麵美食和佐敦新發茶餐廳有關，也有的士司機群組有關。

第1394宗39歲女患者曾經去過坪石彬記粥麵美食，她在本月5日開始頭痛和咳嗽。

第1388宗72歲男患者亦都去過坪石彬記粥麵美食，在上月30日開始咳嗽。他的71歲妻子同樣確診，是第1389宗個案，她在本月8日開始喉嚨不適。

第1396宗、64歲男患者，本月3、4日去過新發茶餐廳。

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無病徵確診的士司機 三家人確診

第1391宗，56歲男患者以前是的士司機，曾經與第1329宗、同樣是的士司機的患者接觸，他們一同乘搭交通工具和聊天。第1391宗男患者的兩名女兒也確診。他的15歲女兒，就讀位於屯門的宣道會陳瑞芝紀念中學，是第1402宗個案，另一名8歲女兒就讀山景邨道教青松小學，是第1403宗個案。

有一名的士司機沒有病徵，但他的三名家人確診，相信和之前的士司機群組有關，包括第1371宗的16歲男子，第1374宗的51歲女子，以及第1398宗26歲男子。

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