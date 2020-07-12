新冠肺炎｜鳳德邨百佳兼職員工初步確診　需停業三日、棄新鮮食品

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，連日來新增的個案主要為本地感染個案，衞生防護中心今日（12日）公布，一名於慈雲山鳳德邨的百佳超市工作的女員工初步確診。百佳回覆查詢時透露，該患者是兼職乾貨部員工，而鳳德分店需停業三日消毒，至7月15日重開，會即時棄掉店內所有未預先包裝的新鮮食品，重開時會換上另一批員工為顧客服務。 而化妝品店莎莎則再增一名沙田中心分店店員確診，至今累計三員工確診。莎莎香港指，所屬的分店已暫時停業消毒，曾與確診者接觸的人士需自我隔離14日。

百佳透露，於昨晚獲悉一名慈雲山鳳德邨分店的兼職乾貨部員工初步確診感染迎型肺炎，該名員工於7月10日已沒有上班，所屬分店於7月11日晚關店後已徹底清潔和消毒。目前該分店並無其他員工出現有關病徵。

百佳指，鳳德邨分店自今日起暫停營業3天，至7月15日重開，停業期間將為全店再次進行徹底清潔和消毒所有設備、工作設施和地面。更額外聘用專業清潔承辦商以清潔劑徹底清洗空調及通風系統，而店內所有未預先包裝的新鮮食品已即時棄掉。同店原有的員工將根據政府指引在家隔離14天。待恢復營業時，將安排另一組員工為顧客提供服務。

而早前已有兩名員工確診的莎莎香港，則在社交網站公布，至今日下午5時，累計有三名員工確診，分別於油塘、馬鞍山及沙田中心分店工作，三人均無到過莎莎的柴灣總部。

莎莎引述衞生署的澄清指，早前一名曾參與柴灣總部參與主管會的同事由於檢測結果不確定，不列作確診個案，但總部上班者可選擇在家工作或轉到銅鑼灣工作。而所有懷孕員工、包括前線及辦公室員工，由即日起‪至7月31日安排在家工作。

莎莎呼籲曾於近日光顧及到訪該分店的人士及顧客，留意個人健康狀況，如有需要請致電衛生署衞生防護中心熱線。