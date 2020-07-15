新冠肺炎｜超市實施限購未見搶購潮　紙巾、白米最熱賣

因應新冠肺炎疫情再次爆發，部分超市實施限購措施，規定顧客購買白米、紙巾等指定貨品時，每款只能購買兩件，預留貨品供應其他客人。 今日（15日）早上超市的貨源仍算充足，未見有搶購潮。至於限購貨物當中，紙巾和白米最多市民購買，有分店售賣紙巾的貨架上，只剩少量存貨，而其他限購貨品的貨源則相對充足。

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本港再次爆發新冠肺炎疫情，本港超市擔心再出現搶購潮，為應對貨品需求上升，超市重新推出限購措施，規定顧客購買紙巾、白米、罐頭和雞蛋等指定貨品時，每款貨品只能購買兩件。

最多人購買紙巾及白米

在樂富的Fusion和新蒲崗的百佳超級市場中，紙巾類貨品在早上，只剩下一半存貨。其中樂富的Fusion超市，貨架上的盒裝紙巾更所剩無幾。市民陳女士表示，擔心「而家唔買遲吓可能冇得買」。

另有市民表示並不擔心，認為不用特別搶購，「只要有錢就買得到，超市買唔到咪去藥房買」，今日到超市買兩條卷紙，則是因買兩條有優惠，價錢較便宜。市民李小姐也指，到超市購買抹手紙，只因家中沒有存貨，又認為現時防疫物資供應相對充裕，並沒有特別難採購。

樂富Fusion超市內只剩下少量紙巾（馬煒傑攝）

除了紙巾外，另一樣較熱門的貨品便是白米。在樂富和新蒲崗的超市中，貨架上白米的存貨大約只剩一半，亦有不少市民在購買食用米。但到場購物的市民都表示，只因家中食米快將吃清才補貨，並不是因為疫情而刻意購買。

雞蛋、罐頭、消毒用品等供應依然充足

除了紙巾和白米外，其他限購貨物並沒有特別多人搶購。有超市員工表示，今早大多客人都是購買紙巾，其次就是白米，而其他種類的限購貨品例如罐頭、雞蛋則和平日沒有大變化。