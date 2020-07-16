新冠肺炎｜中西區3綠巴線周日起逆市加價一成　港島28A線將取消

新冠肺炎持續爆發，政府再推限聚令，市民減少出行，運輸業亦受打擊。不過在疫情下，再有3條專線小巴線，分別為港島區的9、12及13號線，宣布於下周日（19日）逆市加價，各線均加價約一成，最多加0.7元。此外，另一條港島區專線小巴線28A的服務，將由下周一（20日）起取消服務。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

根據運輸署發出的通告，港島專線小巴路線9、12及13號線，將由7月19日加價。9號線為循環線，來往中環交易廣場及寶雲道，由周日起，車費將由現時的6.8元，加價至7.5元。12號線為來往觀龍樓及西營盤的循環線，將加價0.5元，由4.7增至5.2元。至於13號線，則是來往西環邨及西營盤的循環線，由3.8加價至4.2元。翻查資料，3條線均由怡信專線小巴經營。

在疫情影響下，運輸業大受影響。繼早前小巴營運商捷輝結業後，根據運輸署的通告，來往雪廠街至銅鑼灣新會道的短程路線28A，亦將於7月20日取消服務。

運輸署4月份回覆《香港01》時指，由今年1月1日至3月31日，共接獲29條專線小巴營辦商提交的加價申請。另外，同期獲批加價的有24條線，全部於2019年12月31日或之前提交加價申請。