新冠肺炎｜單日新增63宗本地感染個案　破疫症爆發半年來紀錄

本港新冠肺炎疫情趨嚴峻，今天（16日）新增67宗確診個案，當中只有4宗屬輸入個案，本地個案有63宗。今天單日新增的確診宗數及本地感染宗數均破紀錄，是香港爆發疫情半年以來最多。 連同懷疑個案，現時仍有400多人留院，當中6名確診者危殆，10人情況嚴重。食物及衞生局副局長徐德義稱，現時疫情嚴重，不少個案源頭不明，政府希望與市民共同抗疫，截斷傳播鏈，呼籲市民減少外出、聚會、聚餐。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今天新增67宗確診個案，當中只有4宗屬輸入個案，即本地個案有63宗，而63宗個案中，有28宗與早前確診者有關連，其餘35宗個案源頭不明。

仍有6人危殆

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生則指，醫管局最新呈報114宗懷疑個案，留院的有448人。他稱，319名確診者分別在13間公立醫院留醫，當中6名確診者危殆，10人情況嚴重。

3月時，由於大批人從海外回港，疫情到達高峰，3月27日單日增65宗個案，但當天有41宗有外遊紀錄。而今天單日增67宗個案，本地個案佔63宗，均打破單日確診最高紀錄及單日本地個案最高紀錄。

張竹君指，在63宗本地感染個案中，28宗個案與早前確診個案相關，包括新增一名德望學校學生（第1592宗）；而另一名德望學生的父親（第1593宗）亦確診，惟其女兒未確診。

而慈雲山薀莎餐廳經理（第1514宗）的家人也確診。港泰護老院再多一人確診及一人初步確診。北河街街市檔販（第1557宗個案）的家人也確診；彩虹匯八坊商場大家樂收銀員（第1523宗個案）的同事及同事丈夫也確診。一名海關職員及其家人也確診。