院舍爆疫｜何栢良教入安老院前七招防疫　院內消毒派藥逐項注意

本港正應對新型冠狀病毒肺炎的第三波疫情，近日主要錄得本地感染個案，當中位於慈雲山區的港泰護老中心現爆發群組，另外亦有其他老人院錄零星感染個案。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良提醒，安老院舍是高危地方，應守好門口預防病毒入侵，萬一有院內感染，將難以截斷傳播鏈，院舍必須做足防疫細節減低爆發風險。他又提到，長者若有長期病患，有較大機會引發併發症或需深切治療，惟本港醫院的病床未爆疫前已捉襟見肘，他擔憂再多一兩間院舍有爆發，醫院床位將出現問題。以下他會解說進入安老院前及在院內的防疫措施。

何栢良指出疫症爆發期間，最重要是實行封閉式管理，禁止不必要人士入內。（黃寶瑩攝）

港大傳染病中心總監何栢良認為，安老院舍是高危地方，在疫症爆發期間最重要是實行封閉式管理，如非必要人士全部不准進入，即使是安老院的職員亦需保持警覺，以防稍一不慎將病毒帶入院舍。

有護老院日前爆發疫症，何栢良形容院舍內的爆發確診比例較大，故必須留意防疫細節，一旦細微的措施上有漏洞，院舍未能守好門口就可能讓病毒入侵。

▼入院舍前做足七大消毒防疫措施▼

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仁濟醫院社會服務部經理（安老服務—院舍）黎月嫦指，員工已提高警覺，上班前後做好消毒，直言「留少少鼻水都會講」。（黃寶瑩攝）

踏入院舍前須探熱、消毒、申報 派藥派餐需做足消毒步驟

仁濟醫院社會服務部經理（安老服務—院舍）黎月嫦透露，其院舍自今年1月起禁止探訪，只容許職員及幾位必須餵餐的院友家屬入內，所有人在踏入院舍前需量體溫及消毒，亦須申報接觸史。

院內的防疫措施方面，不論是員工派藥物、派餐前，抑或院友用餐、服藥、如廁前，所有工具均須先經消毒。院內的床與床間亦設半透明隔板，在公共空間活動時亦需保持社交距離，務求減少院友之間的交叉感染風險。

▼院舍內消毒、派藥流程逐個睇▼

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長者染疫或有嚴重併發症 醫院ICU床壓力大

何栢良補充指，本港部份院舍環境擠迫似劏房，可思考其他輔助措施，如噴防菌塗層、增設鮮風裝置等加強通風。他續稱，目前僅得一間檢疫中心可讓行動不便院舍長者檢疫，擔憂再增院舍爆發群組將不堪負荷，加上海外例子顯示長者染疫較大機會有嚴重併發症，而本港的深切治療病床數目不多，料院舍爆發對醫院病床帶來壓力。

何栢良強調，目前社區有很多源頭未明的個案下，院舍面臨一定風險，但若做好各方面防疫措施，即使有院舍人員確診，亦可盡量縮小受影響人群，以減傳播風險。