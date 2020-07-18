新冠肺炎｜患者行蹤全覽　麗晶花園有人染疫　大成街市納「疫區」

新型冠狀病毒肺炎疫情持續在本港蔓延，其中在疫情較嚴重的九龍東，繼續再增慈雲山居民確診，附近一帶的住宅包括九龍灣的麗晶花園、啟德德朗邨等亦有人確診。食肆方面，有患者曾到采頤花園的大快活，藍田啟田商場的譚仔三哥米線、荷里活廣場的抹茶館及聯盛宴等。同在黃大仙區的大成街市，亦有確診患者到訪。 衞生防護中心曾公布第1673宗個案於按摩院工作，晚上再公布其店舖地址是漢口道的漢興大廈，但未有公布店舖名稱。另外，第1681宗個案是葉鵬飛醫生診所的護士，診所地址是嘉賓商業大廈8樓。

患者確診前足跡擴至龍翔道以南

衞生防護中心更新確診患者行蹤，在爆疫的九龍東，患者行蹤由慈雲山一帶往南擴闊，最新公布有患者到過同區、龍翔道以南的大成街市。食肆方面，慈雲山中心增4間食肆有病人到過，其中「中心點」及「元氣壽司」是患者的工作地方，鄰近慈華里14 號「新昌燒臘飯店」亦有患者到過。

同區荷里活廣場內的「聯盛宴」及「抹茶館」上榜，另外位於黃大仙中心的「亞萊泰」，以及采頤花園的「大快活」分別有確診者曾到訪。

至於九龍東其他區域，觀塘富利工業大廈的「深仔記」、國基集團中心的「大家樂」，以及啓田大廈的「譚仔三哥米線」同樣上榜。

▼確診患者住所及到訪大廈名單一覽▼

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再有確診個案涉葵涌嘉里溫控貨倉

今年5月底，位於葵涌健全街的嘉里物流溫控貨倉曾錄得小型群組爆發，有4名員工確診，當中兩人於瀝源邨祿泉樓居住，其後祿泉樓接連有住戶染疫。衞生防護中心資料顯示，7月14日確診的27歲男子、第1539宗個案，他報稱曾於7月10日到過「嘉里溫控貨倉1」。

另外，第1447宗個案、7歲男童曾到過南華體育會，而第1672宗、46歲男患者先後到過加士居道土地審裁處、龍躍頭段18號黃帝祠、西九龍法院大樓B座以及金鐘統一中心。第1612宗個案、94歲男患者報稱分別於7月9日及10日到過彩虹長者綜合服務中心。