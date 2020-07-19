新冠肺炎．7.19｜8小時急增108宗個案　張竹君︰醫療體系快崩潰

本港新冠肺炎疫情失控大爆發，昨下午4時至今日凌晨零時，本港新確診108宗個案，累計個案總數達到1,886宗。張竹君坦言，由於個案數量多「做唔切」，因此提早截數時間，如按以往截至每日下午4時計算，今日確診數字肯定更高。 新增108宗確診個案中，25宗為外地輸入個案，15宗來自菲律賓，其中10人為外傭。其餘83宗個案則屬本地感染，其中35宗個案與早前或新確診個案有關連。 張竹君指，今早另外已確診廿多宗個案，初步確診個案也有40多宗，預計今晚會再有更多個案出現。她續指，新患者的病毒含量高，病毒傳染性相信非常高，個別個案只曾與確診者短時間接觸，可能沒有戴口罩時間只數分鐘都染疫。有個案即使有戴口罩，估計或有環境污染，感覺上病毒較3月爆發時「犀利咗」。

【23:00】民政事務總署表示，因應行政長官林鄭月娥指示，已透過樂善堂在過去兩天為黃大仙區慈雲山慈正邨及牛池灣彩輝邨的長者提供了約1,500個食物包。樂善堂亦已經準備5,000個食物包，發送到位於東九龍有確診個案的公共屋邨。民政事務總署會加緊與其他慈善團體為東九龍地區的公共屋邨內的長者，提供食物包。

如有居於東九龍區公共屋邨的長者需要食物包支援，可致電樂善堂的熱線，電話5485 1633或5643 2936。

【21:02】水務署表示，北港濾水廠一名外判工人確診染病。署方指，該名外判工人只負責一般雜務工作，事件對食水安全沒有影響。該名外判工人最近一次上班日期為7月17日，她早前因身體不適求醫，並於今日獲通知確診，目前已入院接受隔離治療，情況穩定。

署方指，該名外判工人工作時有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。署方已即時安排全面清潔及消毒北港濾水廠，並會與衞生防護中心保持緊密聯繫。

新冠肺炎｜北港濾水廠外判工人確診 水務署：對食水安全沒影響

新冠肺炎｜恒生屯門鄉事會路分行員工初步確診 負責量體溫及取籌

【20:34】恒生銀行表示，屯門鄉事會路分行一名員工初步確診，為審慎起見，涉事分行將由明天起 (20日) 暫停服務14天，徹底清潔和消毒。恒生表示，該員工於7月14日上班前探熱，體溫正常，由於下午感到不適遂前往診所求醫，同時自願接受深喉唾液測試。該員工由7月15日起按原定計劃放假，並沒有回分行上班，直至昨晚 (18日)獲衞生署通知初步確診。

該名員工主要負責在銀行大堂協助一般客戶查詢，與客戶較少有緊密接觸，工作期間一直全程佩戴口罩、眼罩和手套等特別裝備。涉事分行全部員工，將會留在家中自我隔離 14 天，並會被安排接受深喉唾液測試。

【20:20】中文大學宣布，明日（20日）起實施特別上班安排。除提供必須及主要服務的人員外，可於辦公地點外處理工作的教職員毋須返回辦公室留在家中工作。有關安排暫定實行一周至7月26日，所有在校園的面授課堂及教學活動將會暫停至本月26日。

張竹君指，昨下午4時至今早凌晨零時，新確診個案已達108宗。（黃舒慧攝）

【20:13】行政長官林鄭月娥今日（19日）下午召開記者會，宣布進一步收緊防疫措施，包括政府明日起只提供緊急及必須服務，公務員在家工作，實行一星期至本月26日。多個政府部門隨即公布最新服務安排，其中運輸署轄下各牌照事務處及駕駛考試排期事務處，明日（20日）起將暫停處理未經預約即時申請的櫃位服務。至於駕駛考試服務，筆試及路試將維持正常；車輛檢驗中心會於星期一至五，為已預約的車輛提供驗車服務。

新冠肺炎｜公務員在家工作 一覽多個部門有最新服務安排

【19:19】樂群社會服務處黃光漢社區服務中心宣布，該中心健美良坊一名員工，昨日（18日）確診新冠肺炎。中心已暫時停止開放，即時安排特別全面消毒清潔，重開時間將另行公布。

【19:14】海洋公園宣布，將延長閉園日期直至另行通知。公園發言人稱，如訪客持有於公園售票處，或官方網站購買的標準門票，日後可於公園直接換票或退款。至於經公園正式授權旅行社或售票平台購入的門票，園方將協助提供換票或退票資料。公園重新開放日期，換票及退票細則，將稍後於海洋公園官方網站www.oceanpark.com.hk 公布。

【18:57】康文署表示，2名外判清潔工確診新冠肺炎，涉事外判工分別於黃大仙區蒲崗村道公園的兒童遊樂場、極限運動場及露天劇場，以及葵青區石排街公園和石籬探奇遊樂場工作。二人最近一次上班日期均為7月17日。兩名清潔工人早前因身體不適求醫，並於7月17日晚上獲通知初步確診，目前已入院接受隔離治療，情況穩定。

新冠肺炎｜康文署外判清潔工確診 蒲崗村道公園、石排街公園工作

【18:53】考評局指出，2020年香港中學文憑試將於7月22日發放成績，學校當日早上7時起，可登入文憑試網上系統，下載其學校考生的成績，包括校內所有考生的個人成績。學校可將考生成績分別儲存，並透過電子方式發送給考生。

考評局7月15日已宣布有關放榜安排，由於疫情嚴重，該局明天（20日）會再去信所有學校講解安排。學校仍可於7月22日當日，派員到指定的考評局辦事處領取考生成績通知書，如需延遲領取，可聯絡考評局作安排。

自修生的成績通知書，則會經郵遞寄發，考生亦可於當日早上7時起，登入其文憑試網上服務帳戶查閱成績。

+ 4 + 3 + 2

新冠肺炎｜危殆患者一日多6人 增至19人 醫管局籲長者避免外出

【18:00】張竹君指，由於紙幣不能用酒精清潔，「好似街邊的野咁唔知係咩情況」，建議市民接觸錢幣後，切勿接觸眼、口、鼻及盡早洗手。而不少個案涉外出用膳及打麻雀，她呼籲市民應盡量「留在家忍一忍」，起碼未來兩周盡量不外出，減少社交活動。

劉家獻續指，目前有19名留醫確診患者情況危殆，其中14人在深切治療部留醫，11人需要使用呼吸機，1人需要使用人工肺。他指，嚴重患者年紀偏高，相信年紀大是主要原因，感染新冠病毒後情況快速轉差。他希望年長及長期病患者，能盡量留家切勿外出。如果家中有高危病人，同住者外出也有機會帶病毒返家，也應盡量避免外出。

新冠肺炎｜張竹君指除罩短聚數分鐘可中招 接觸銀紙後要洗手

【17:53】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，近日到急症室或普通科門診做深喉唾液測試的病人增加，近一周有近1,000名病人去急症室做檢測，而普通科門診就有近3,000人。他指，因急症室及門診多病人，如市民沒有病徵，勿去急症室或普通科門診做測試，「大家唔好去住」。他強調，即使每個到醫院人士都會戴口罩，但始終人流多，都有感染風險，而急症室及普通科門診，均不會為港人提供健康證明。

【17:50】張竹君指，今早另外已確診廿多宗個案，初步確診個案也有40多宗，預計今晚會再有更多個案出現。她續指，新患者的病毒含量高，病毒傳染性相信非常高，個別個案只曾與確診者短時間接觸，可能沒有戴口罩時間只數分鐘都有染疫。有個案即使有戴口罩，估計或有環境污染，感覺上亦較3月爆發時「犀利咗」。

新冠肺炎｜8小時急增108宗個案 張竹君：今日確診數字肯定更高

【17:30】本港新冠肺炎疫情失控大爆發，截至今日凌晨，本港新確診108宗個案，累計個案總數達到1,886宗。張竹君坦言，由於個案數量多「做唔切」，因此提早截數時間，如按以往截至每日下午4時計算，今日確診數字肯定更高。

新增108宗確診個案中，25宗為外地輸入個案，15宗來自菲律賓，其中10人為外傭。至於35宗個案與早前或新確診個案有關連。多個群組錄得新增個案，包括旺角稻香「慶回歸」群組、乒乓球室群組，各新增1宗個案；慈雲山中心薀莎餐廳及翠河群組亦有新個案，另外亦涉及早前確診的家庭群組。

其餘感染源頭不明個案，患者遍及不同行業，當中有3人為的士司機，包括全職及兼職，亦有1人在紅磡街市的凍肉公司工作。

【16:06】 特首林鄭月娥透露，今日稍後衞生防護中心將公布最新確診個案超過100宗，是疫情以來單日最高數字。

【15:53】Pure Fitness於3月中曾有會員染疫，Pure最新向會員發電郵透露，一名24歲女會員於7月18日確診。該患者曾於7月12日早上8時到過朗豪坊辦公大樓的分店，參與私人課堂，涉事分店已經徹底消毒，該課堂的瑜珈導師及當日早上工作的職員均已接受病毒檢測，中心亦將聯絡參與同一課堂的會員。

新冠肺炎│確診者曾到PURE Yoga朗豪坊店上堂 職員接受病毒檢測

【15:17】聖德肋撒醫院確認，有2名內視鏡中心職員初步確診新型肺炎，其中1名員工的母親早前已確診，該員工與第二名染疫員工，曾於7月3日進食火鍋。院方稱，已呈報衞生防護中心，料屬院外感染個案，另有62名職員已接受病毒測試，需再進行覆檢。

新冠肺炎｜聖德肋撒醫院內視鏡中心兩職員確診 曾一起打邊爐

【14:54】政府今日（19日）發稿表示，對於有指豁免強制檢疫安排帶來檢疫漏洞，而豁免人士是新一波疫情源頭的說法是「誤解」。政府又指，本港迄今未錄得任何由內地、澳門或台灣到港豁免人士確診個案。

不過，記者翻查資料，除上述三地外，外國地區抵港人士亦至少有10類人士可獲豁免檢疫，由本月8日至昨日（18日），至少錄得24宗機組人員及海員的確診個案。

新冠肺炎｜政府稱豁免檢疫人士致新一輪疫情爆發屬「誤解」

【14:30】行政長官林鄭月娥今日下午4時將再就疫情召開記者會，料宣布公務員在家工作安排。

【13:06】據了解，本港今日新增100宗確診及初步確診新型肺炎個案。

【12:52】屯門眼科中心再增一名服務運作助理初步確診新型肺炎，累計共4人染疫，眼科中心明日需暫時關閉。

新冠肺炎｜屯門眼科中心增一員工初步確診 平日為到訪者探熱

【10:15】馬會表示，昨晚(7月18日)接獲一名員工的通知，指她曾於7月15日接受2019新型冠狀病毒測試，結果呈陽性；馬會指，該名女職員正按衞生署指示，安排送院。馬會表示，該員工於跑馬地總部工作，最後上班日期是7月13日。14日起因應實施特別工作安排，而留在家中工作。

馬會已馬上安排，將該名確診員工工作的樓層及曾到訪的地方，以及共用地方如地下大堂、一樓及升降機進行徹底清潔和消毒。

新冠肺炎｜馬會跑馬地總部有員工確診 密切接觸員工要做檢測

+ 3 + 2

【01:44】衛生防護中心周六（18日）晚上更新確診者行蹤資料，再多11間餐廳「上榜」，有五間在油尖旺區，包括尖沙咀翠林辣蟹舫、佐敦薈富園海鮮酒家、 港威商場 cookedDeli by city'super、太子長榮大廈元朗冰室及太子道西西記粥店。

早前確診的第1661宗個案，曾到李鄭屋游泳池；上環聚點坊群組其中一名24歲確診女子，曾到南丫島村屋寶華園、中西區著名醫生大廈萬邦行。

新冠肺炎｜多11間食肆上榜 有患者曾到翠林辣蟹舫、太子元朗冰室

昨日總覽：新冠肺炎．7.18｜竹篙灣檢疫中心今起運作 陳肇始：難關一定過

新冠肺炎｜雅蘭中心稻香慶回歸晚會爆集體感染 載歌載舞無戴口罩

新冠肺炎｜乒乓球群組擴至4人確診、1人初確診 捷菁稱已全面消毒

新冠肺炎｜《南華早報》編採部員工初步確診 四個月來第三人染疫

新冠肺炎｜伊院94歲老翁死亡 曾往慈雲山中心 本港累計12人病逝

+ 15 + 14 + 13

【01:08】周六（18日）新增64宗確診個案，包括兩名新確診者在內，共有四名患者在本月9日曾到旺角雅蘭中心4樓的稻香酒家，參加一個慶回歸歌舞晚宴，同場或有300人左右出席。根據衛生防護中心周六晚公布的患者住址資料，其中兩人同為橫頭磡邨居民，即屬爆疫的黃大仙系，另外二人分別居於荃灣麗花園及九龍城黃埔街。

確診者當中，共有24人於黃大仙區，大部份分布於慈雲山，九龍城區亦出現7個確診個案；藍田匯景花園 2 座、馬鞍山新港城 K 座、海怡半島 4 期 26 座亦有住戶染疫。

新冠肺炎｜患者住所曝光 雅蘭中心稻香慶回歸群組2人居橫頭磡邨

+ 9 + 8 + 7

新冠肺炎｜僱主需承諾負擔外傭來港檢測費用 違諾或不能再聘用

新冠肺炎｜袁國勇指一除口罩就高危籲勿堂食 現金交易或播毒

新冠肺炎｜限聚令收緊後首周末 淺水灣泳灘依然逼爆

新冠肺炎｜大澳三涌棚屋禁遊客內情揭秘 其他範圍仍開放遊人疏落

+ 4 + 3 + 2

新冠肺炎｜本港累計確診個案1778宗超越沙士 多圖分析兩疫症走勢

新冠肺炎｜張竹君：行為不改幾多檢疫營都不夠 無病徵勿去搶化驗

新冠肺炎｜增35宗源頭未明本地個案 真光女學生、機場清潔工染疫

新冠肺炎｜海關關員初步確診 周四最後一日北角上班 妻同確診